Presentazione del libro 'Nessun posto è come casa mia'

Alice è una ragazza solare, forte e determinata, che sta vivendo nel pieno della sua adolescenza i cambiamenti fisici e psicologici che attraversa ogni ragazza della sua età. Tuttavia per lei quel corpo che cambia e che improvvisamente inizia a destare la curiosità e gli sguardi interessati dell'altro sesso di colpo smette di essere lo strumento prezioso che le permetteva di interagire con il mondo circostante - di correre, di danzare, di abbracciare con entusiasmo la mamma o le amiche - e diventa un nemico da annientare, un fardello da alleggerire sempre di più, spingendosi ogni volta un passo più in là, quasi con l'intento di vederlo sparire. L'anoressia è una malattia subdola, che si insinua nella mente con la lusinga di un corpo perfetto e la capacità di distorcere la percezione di sé, dando l'illusione che, attraverso il controllo del cibo, si possa controllare ogni aspetto della vita, anche l'incontrollabile. La storia di Alice, tuttavia, non si riduce alla narrazione della sua malattia: dal suo racconto, sofferto ma sempre lucido e pacato, emergono la forza incrollabile della sua famiglia, la dolcezza e la professionalità di medici e infermieri che si sono presi cura di lei, la vicinanza costante degli amici e di tutte le persone che hanno assistito alla sua lenta rinascita. Alice non sarà mai più la stessa e il mostro che l'ha divorata per mesi potrà riaffacciarsi a volte, ma troverà ad affrontarlo una ragazza matura, consapevole di sé e delle proprie risorse.

