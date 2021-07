'La bellezza nella mente': il viaggio fotografico di Nicola Gronchi

'La bellezza nella mente. Un viaggio fotografico attraverso gli Ospedali Psichiatrici': è il titolo del libro che il fotografo pisano Nicola Gronchi sabato 17 luglio, alle ore 19, presenterà ad Argini e Margini con l'introduzione della giornalista Francesca Petrucci. Con l’occasione saranno proiettate le immagini più significative del Reportage.

Sono struggenti e drammatiche le immagini realizzate dal fotografo Nicola Gronchi per questo libro, documentazione visiva sull’abbandono di alcune delle più importanti strutture asilari del Paese. Foto che suggeriscono l’idea del tempo che passa, dei segni dell’uomo che si stratificano in narrative piene di significato.

Non soltanto un esercizio estetico atto a documentare i segni del tempo, ma anche denuncia dell’incuria volta a rivendicare le ragioni della Storia con la S maiuscola. E dunque stimolo per un lavoro di decifrazione e ricerca del senso delle cose, contributo per una Storia che sia 'maestra di vita'.

Biografia dell'artista

Nicola Gronchi, laureato in Storia dell’Arte con una tesi di fotografia, è fotografo professionista dal 1984 ed è responsabile dello Studio Gronchi FotoArte di Pisa. Dal 2016 è titolare della Cattedra di Fotografia presso la Alma Artis Academy.

Si occupa principalmente di fotografia fine art per i beni culturali realizzando immagini d’architettura, pittura e scultura per cataloghi, musei e mostre d’arte.

Sue immagini sono presenti in svariate monografie di artisti contemporanei. A livello personale porta avanti progetti fotografici che sfociano in Reportage di carattere antropologico ed etnografico.

Fa parte dei fotografi selezionati NPS Nikon, è stato inserito nell’albo degli Autori ed Artisti Fotografi italiani ed europei ed è membro della prestigiosa Royal Photographic Society, una delle organizzazioni fotografiche tra le più antiche del mondo.

Fonte foto: pagina Facebook di Nicola Gronchi