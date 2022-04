Presentazione del libro 'Ottimi quarti d'ora' a Pontedera

Sabato 30 aprile, alle ore 21,15, a Pontedera, nei locali dell'ex cinema Roma in Corso Matteotti, si presenta il libro 'Ottimi quarti d'ora', una raccolta di reportage di lavoro e lavoratori, realizzata in tempi di pandemia, da un gruppo di scrittori, coordinati dalla psicologa Francesca Masi. La presentazione pubblica è ovviamente legata alla data del Primo Maggio, il ricavato sarà usato per sostenere eventi culturali gratuiti e il libro e la serata sono patrocinati dal Comune di Pontedera.

'Ottimi quarti d'ora' sintetizza, già nel titolo, il significato dell'opera, scritta da un collettivo di autori esordienti provenienti da tutta Italia e, in particolare, dalla Valdera. Ogni storia si legge, infatti, in un quarto d'ora. "Abbiamo scelto il format dei racconti perchè crediamo che il tempo di lettura breve possa avvicinare al tema del lavoro non solo lettori abituali, ma anche persone che possono spaventarsi alla lettura di un saggio o di un libro voluminoso" spiega Francesca Masi, portavoce del collettivo. Un collettivo nato proprio da una sua idea, nel Settembre 2020, in un periodo di pandemia e di regole da rispettare su distanza fisica e sociale.

Terzo Passo, questo il nome del collettivo, raggruppa circa 20 persone, amanti della lettura e della scrittura. Gli autori, scrittori per passione, hanno raccontato l'incontro con vari lavoratori, alcuni dediti ad occupazioni tradizionali come l'operaio di una raffineria, una ragazza dell'Ikea, una parrucchiera, uno psicologo e altri che hanno lavori più particolari, come il fidanzato professionista e lo streamer.

Il libro è nato per esplorare un tema di interesse storico in chiave contemporanea e popolare, allo scopo di raggiungere un pubblico più ampio possibile. Dopo la presentazione di Pontedera, il volume ha già in programma altre serate per far conoscere i suoi contenuti. La prima è il 7 Maggio al circolo Arci di Villamagna. Il libro sarà in vendita, dal 2 Maggio, alla libreria Carrara di via XX Settembre a Pontedera.