Presentazione del libro 'Pisa. Le 100 Meraviglie (+1)'

Svelarne il millenario patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico, mostrando il fascino di una comunità che si identifica certamente con la sua Torre, ma che è in grado di raccontare anche tanto altro di sé. Sono state queste le premesse che hanno portato Typimedia Editore a inserire Pisa nella collana 'Meraviglie d’Italia'.

A due anni dalla pubblicazione de 'La Storia di Pisa. Dalla Preistoria ai giorni nostri', Typimedia Editore raddoppia il proprio impegno per la città, contribuendo alla diffusione e alla promozione delle sue immense potenzialità attrattive con 'Pisa. Le 100 Meraviglie (+1)'. Il volume viene presentato venerdì 16 dicembre, alle ore 17:30, presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti-Mosca, in via degli Uffizi 1.

La sapiente narrazione della curatrice Eleonora Mancini e le immagini straordinarie scattate dal fotografo pisano Fabio Muzzi ci conducono alla scoperta di una comunità che con orgoglio difende le proprie radici e la propria identità, espressa in tradizioni e rievocazioni come la magnifica Luminara di San Ranieri, il Gioco del Ponte o la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare.

Oltre a quelli della curatrice e del fotografo, sono previsti gli interventi dell’assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini, e dell’Editore di Typimedia, Luigi Carletti.

Spiega nella prefazione l’assessore Pesciatini: “Crocevia internazionale della storia, dei saperi umanistici e scientifico-tecnologici, Pisa ha attraversato i secoli senza venir mai meno alla sua immagine di capitale della conoscenza e al tempo stesso di una toscanità orgogliosa ma disincantata e poco provinciale”.

Del resto, le sue università, i suoi centri di eccellenza, i numerosi e grandissimi talenti che l’hanno abitata e attraversata - prosegue l’assessore -, ne fanno da sempre un nucleo in cui il patrimonio della sintesi culturale più antica si lega indissolubilmente alla ricerca e della innovazione. Pisa è tutto questo. E molto altro ancora”.

Sottolinea l’editore Luigi Carletti: “Il libro delle Meraviglie di Pisa arricchisce e impreziosisce una collana nazionale che in questi anni è riuscita a raccontare il meglio dell'Italia. E Pisa, a buon diritto, può figurare tra i territori più preziosi”.