Presentazione libro 'Politiche della città'

Sin dal suo principio la vita dell’uomo è sempre stata regolata nella città. Che è istituzione del vivere associato, base stessa dell’essere in comune. Al punto che l’uomo vi si riconosce: la città è l’uomo, come ci ha insegnato una volta per tutte Aristotele. Certo, poi non sempre l’uomo si è riconosciuto nella città, anzi. Eppure essa rimane la casa dell’uomo, sempre e comunque. Ecco perché oggi rimane fondamentale interrogarsi sulla sua topografia, sulle sue forme, sulle logiche che ne hanno cambiato il volto – e continuano incessantemente a farlo – e sugli ordini che la governano. In una parola: sulle politiche della città

Organizzato con la collaborazione tecnica del Polo Multimediale dell’Università di Pisa, l’incontro si può seguire in diretta streaming sul canale YouTube del Sistema Museale d’Ateneo e sulle pagine Facebook di Mediaeventi e del Museo della Grafica.