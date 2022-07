Salvarsi con il verde, al giardino di Villa Giraffa la presentazione del libro di Andrea Mati

Martedì 5 luglio al giardino di Villa Giraffa a Cascine Nuove a San Rossore, la rassegna ViviParco prosegue con la presentazione del libro di Andrea Mati, 'Salvarsi con il verde' (Giunti editore), con la moderazione di Francesca Petrucci.

Andrea Mati da quarant’anni collabora con comunità per il recupero di tossicodipendenti, da San Patrignano alla Comunità Incontro di don Gelmini, con centri di assistenza per disabili psichici, e ha accompagnato nel reinserimento sociale e lavorativo decine e decine di persone svantaggiate. Mati sostiene il principio del "verde che salva le persone fragili”: curando il verde, una persona in difficoltà cura se stessa, perché recupera quella dose di attenzione, fiducia in sé e progettualità indispensabile per rifiorire nella vita. Nel libro il pensiero di Andrea Mati è raccontato attraverso quattro stagioni di piante e di persone che si salvano a vicenda, scoprendo la poesia inedita del linguaggio della natura che accomuna uomini e vegetali.

La location è il giardino di Villa Giraffa a Cascine Nuove, a pochi passi dall'attracco del battello e dove passerà la ciclopista tirrenica prima di incrociarsi con la ciclopista dell'Arno grazie al futuro ponte ciclopedonale per San Piero. Durante tutti gli eventi presso il centro Giacomini è possibile visitare la mostra 'Perturbamento' con le opere degli studenti del Liceo Artistico Russoli.