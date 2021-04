Presentazione del libro di Elena Ghiretti 'Saponi'

Mercoledì 28 aprile ore 18.45, la Libreria Civico 14 di Marina di Pisa presenta il libro di Elena Ghiretti, Saponi, Fandango Editore. L’evento si terrà in diretta sulla pagina Facebook della libreria.

Lucia è arrivata ai 40 con la convinzione di aver raggiunto qualche traguardo nella vita: un lavoro che ama in un’agenzia di comunicazione, una relazione equilibrata e l’acconto per l’affitto della casa perfetta. Ma in un giorno di pioggia tutto inizia a perdere i contorni.

Una catena di eventi infausti si abbatte sulle sue abitudini. Professione, affetti, identità vengono messi in discussione da un’idea che subdolamente si fa largo nel suo cervello: i trentenni hanno preso il potere e lei non se n’è accorta.

Lei per età è fuori dai giochi. Lei è Saponi, il concetto perdente, il marchio naïf che propone per una nuova linea di cosmesi maschile e che il cliente boccia per la proposta provocatoria di un millennial dal genere indefinito.

Reinventarsi è impossibile, troppo tardi, i trentenni hanno modi diversi e stanno plasmando un universo alieno. Da quel momento ogni certezza man mano salta e la vita di Lucia deraglia. Tra sprofondamenti in rete in balia di influencer patinate, surreali serate in escape room, oscure pratiche esoteriche, digressioni erotiche e geografiche, Lucia tenta di darsi nuovi punti cardinali, scoprendo in fondo che i millennials potrebbero non essere così enigmatici.

Un romanzo dall’ironia irresistibile, una scrittura cinica e acuta che vi farà guardare il mondo con maggior sospetto e insieme con minor paura.

Elena Ghiretti è architetto e si occupa di trend socio culturali e scenari futuri. Ha pubblicato racconti su varie riviste e un altro romanzo, L’intelligenza della specie (Baldini&Castoldi).