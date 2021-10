Presentazione del libro 'Il sapore dei sogni' di Alessandro Morelli

Il libro è un’autobiografia che racconta quarant’anni di vita e di cucina spesi in giro per il mondo facendo esperienze in alcuni dei migliori ristoranti e alberghi del pianeta (a volte anche nei peggiori), lavorando con grandi maestri di vita e di mestiere e facendo esperienze e incontrando personaggi che non sarebbe stato possibile fare e incontrare avendo fatto un lavoro diverso. È un racconto che apre una finestra su un mondo, quello della cucina e degli chef, molto di moda oggi ma che dai più è percepito in modo distorto e, la maggior parte delle volte, conosciuto solo attraverso quello che si vede in televisione, e vuole essere uno spaccato veritiero e preciso su cosa significhi essere uno chef professionista con tutti i pro e i contro che questo comporta. La parte dedicata alle ricette, validissime e, finalmente per una volta, con grammature precise e spiegazioni al limite del prolisso, ha la particolarità di spaziare dall'italiano più classico all'etnico seguendo un filo conduttore riferibile alle diverse esperienze dell’autore.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...