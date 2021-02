Serenella Menichetti presenta il suo 'Trame Bucate' al Salotto della Società Operaia di Cascina

Un altro appuntamento targato Società Operaia di Cascina andrà in onda sul profilo ufficiale Facebook dell'Associazione cascinese domenica 28 febbraio alle ore 21.30. Da "Il Salotto della Società Operaia", format di attualità, storia, cultura e spettacolo, ideato da Meri Gronchi e condotto da Antonio Tognoli, direttamente dalla storica sede della Società Operaia di Via del Curtatone a Cascina si parlerà di cultura con l'ultimo lavoro dell'autrice cascinese Serenella Menichetti, presidente dell'Associazione Culturale LAPIS dal titolo "Trame Bucate".

Una puntata ricca di cultura dunque, legata al territorio cascinese, che sarà arricchita da un interpretazione musicale della cantante Barbara Acconci, che interpreterà la canzone "Uomini Soli" dei Pooh.

"Fra gli innumerevoli ospiti di importanza nazionale, il Salotto non poteva non invitare una figura nata e cresciuta nel cascinese, ovvero la scrittrice Serenella Menichetti, conosciuta anche fuori dalla Toscana. Serenella è testimone in età giovanile di aver respirato l’aria di una Cascina vivace, ci racconta anzitutto la delicatezza del suo vivere donna e di come la sua passione nella scrittura ha dato vita a splendidi libri. Questo format da voce alle passioni piu’ variopinte e che prendono forma fuori dai nostri cuori sotto varie forme, in questo caso la scrittura" ha detto Meri Gronchi, presidente della Società Operaia di Cascina.

Ricordiamo inoltre che è partito il tesseramento 2021 e la Società Operaia di Cascina, ha aperto un IBAN per chi volesse contribuire con una piccola donazione. L'IBAN è il seguente IT15F0835870951000000030883