Libri, Silvia Abbà presenta 'Il mio posto è ovunque. Voci di donne per un altro Iraq'

Esiste il femminismo in Iraq? Da questa domanda parte il volume "Il mio posto è ovunque. Voci di donne per un altro Iraq" (Astarte Edizioni) che sarà presentato mercoledì 15 marzo alle 17 alla GIARA Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell'Università di Pisa. Insieme all'autrice Silvia Abbà, intervengono all'incontro la professoressa Renata Pepicelli dell'Università di Pisa e Lodovico Mariani dell'organizzazione non governativa Un Ponte Per. Il volume traccia un quadro dall'indipendenza irachena del 1932 alle proteste dell'ottobre 2019 attraverso storie di donne che parlano del coraggio di far sentire la propria voce, della loro determinazione a essere ciò che desiderano.

La presentazione è organizzata in collaborazione con Un Ponte Per e con il patrocinio dei corsi di laurea in Scienze per la Pace, il Centro interdisciplinare Scienze per la Pace (CISP) e il Comitato Unico di Garanzia dell'Università di Pisa. Il libro è il primo della collana £Manifesta" diretta da Renata Pepicelli per Astarte Edizioni, spin off umanistico dell'Ateneo pisano.