Libri, Stefania D'Echabur presenta 'Non scriverò la tua storia' alla Casa della donna

Mercoledì 8 marzo, alle 18 all'associazione Casa della donna, via Galli Tassi, 8, per Marzo alla Casa, libri, film, incontri per la Giornata internazionale della donna, il Centro antiviolenza presenta il libro di Stefania D'Echabur 'Non scriverò la tua storia' (Erasmo Libri - Edizioni del Boccale). Con l'autrice, Giovanna Zitiello e Letizia Episcopo.

'Non scriverò la tua storia' si snoda in un dialogo tra passato e presente attraverso un flusso di coscienza sul registro del ricordo e l'introspezione. Una storia sincera scritta con autenticità, con la speranza che possa essere vettore per chi legge per trovare strumenti di coraggio a parlare di vite troppo spesso taciute per la paura e che alimenta prigioni mentali e materiali. La narrazione, nonostante la drammaticità, regala spunti colorati e un tessuto moderno che passa attraverso il mezzo social di Facebook, utile in questo caso per tracciare da parte di una madre anziana l'amore per le figlie.

Stefania D'Echabur, giornalista pubblicista, è nata e vive a Livorno. Fin da giovane coltiva interessi di tipo culturale e sociale. Collabora con il mensile "Livorno Non Stop" e si impegna in progetti legati alla valorizzazione della città. Dall'incontro con Francesca Talozzi nascono lavori e performance teatrali. Dopo la pubblicazione di alcuni racconti, questo è il suo primo romanzo.

Info

Informazioni: Erasmo Libri Livorno - via Borra, 35, 3° p. - Palazzo Huigens, quartiere de La Venezia - Cell. 3396376985 -

Email: info@erasmolibri.it - Sito web: www.erasmolibri.it / Associazione Casa della donna, Pisa via Galli Tassi,

8 – Segreteria tel. 050 550627, e mail: segreteria@casadelladonnapisa.it