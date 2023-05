Libri, Zia Caterina presenta 'Taxi Milano25' a Calci

Venerdì 19 maggio, alle 18 nella sala consiliare del Comune di Calci, si terrà la presentazione del libro 'Taxi Milano 25 - In viaggio con Zia Caterina, una rivoluzionaria dei nostri tempo'. Assieme all'autrice Alessandra Cotoloni. In precedenza Zia Caterina, ovvero Caterina Bellandi, la famosa tassista di Firenze conosciuta in Italia e nel mondo per la sua opera di assistenza ai bambini malati di tumore, che lei accompagna con allegria e leggerezza all'ospedale Meyer di Firenze con il proprio taxi Milano25, colorato e pieno di peluche, farà visita al Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa di Calci. Zia Caterina è stata recentemente insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell'onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana "per la generosità nel donare serenità ai bambini malati e alle loro famiglie accompagnandoli gratuitamente con il suo taxi ad effettuare le cure".

Alle 21, alla Città del Teatro di Cascina, si terrà invece il concerto di solidarietà a favore di Milano 25 onlus 'Forever Queen'. I due eventi, patrocinati dal Comune di Calci e dal Comune di Cascina, sono stati organizzati dalla Filarmonica Giuseppe Verdi APS di Calci grazie al sostegno di Unicoop Firenze - Sezione soci Coop Cascina ed alla collaborazione dell’associazione Amici della Certosa di Pisa a Calci.