Nelle libreria arriva l'avventura del trenino 'CiufCiuf'

Nuova uscita targata Marchetti Editore: nella collana dedicata all'infanzia '1, 2, 3... libro!' arriva in tutte le librerie 'CiufCiuf, un trenino all'avventura', storia scritta da Patrizia Marlin e illustrata da Federico Penco. CiufCiuf è un trenino a batteria, con tanto di motrice, sedile e vagone merci, felice di portare a spasso i suoi piccoli passeggeri nel giardino di casa. Poi il tempo passa, i suoi piccoli amici crescono e non giocano più con lui, che viene messo in un angolo del ripostiglio. CiufCiuf è un po' triste, finché un giorno i bambini si dimenticano il cancelletto del giardino aperto e lui parte per una meravigliosa avventura. Vedrà il tramonto, scoprirà il mare, visiterà città e paesi finché...

Una storia sull'amicizia e la scoperta del mondo, sulla gioia della condivisione del tempo insieme. Con una simpatica appendice sulla storia del treno e della ferrovia. Età di lettura: dai 3 anni a tutto il ciclo della scuola primaria. La presentazione è in programma sabato 9 aprile alle ore 16 a Calci, al Centro Ippico La Cartuja, in via Caprili 5. L'autrice racconterà la storia, poi ci sarà un piccolo laboratorio con l'illustratore (autore, per la casa editrice, anche de 'I sogni di Rita') e la possibilità di conoscere il vero 'CiufCiuf' e di fare un giro gratuito a cavallo. Per chi acquista il libro: buono omaggio del valore di 15 euro per un'attività a cavallo per bambine e bambini.