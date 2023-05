Libri, Alfredo Baldi presenta 'Valentina Cortese. Un breve secolo (1923-2023)' al Cinema Arsenale

Mercoledì 10 maggio, alle 17 al Cinema Arsenale di Pisa, si svolgerà la presentazione dell'ultimo libro di Alfredo Baldi, 'Valentina Cortese. Un breve secolo (1923-2023)' (Edizioni ETS). Durante la presentazione, l'autore ci accompagnerà alla scoperta delle vicende umane e artistiche di Valentina Cortese e lo farà insieme al Professor Augusto Sainati, che modererà l'evento, e alla grande attrice Milena Vukotic che, per l'occasione, presterà la sua voce e il suo talento per leggere al pubblico alcune pagine tratte libro. A conclusione della serata, verrà proiettato un filmato con alcune interpretazioni dell'attrice.

'Valentina Cortese. Un secolo breve (1923-2023)' nasce dalla volontà, in occasione dei cento anni dalla nascita e a tre anni dalla scomparsa della diva, di ripercorrerne vita e interpretazioni – per il cinema, il teatro e la televisione. Il testo, grazie anche a un ricco apparato fotografico, offre, infatti, al lettore l'opportunità unica di ricordarla e conoscerne la storia. Prima di tutto perché Valentina è stata senza dubbio l'ultima “diva” della scena italiana; dopo il suo ritiro nessun'altra attrice ha raggiunto il suo carisma, la sua capacità di essere sempre al centro dell'attenzione e dell'ammirazione, senza contare la ricchezza e la duttilità interpretative che la pongono ai primi posti anche come maestria. Ma Valentina ci incuriosisce anche perché la sua vita, iniziata in condizioni a dir poco disagiate, ha subito tali e tanti cambiamenti, o meglio ribaltamenti, da renderne quasi fantastico e non credibile il racconto. Infine, perché la sua carriera, avendo seguito inevitabilmente l'ondivago percorso dell'esistenza, ne risulta inestricabilmente intrecciata, ricca sempre di nuove esaltanti e appaganti esperienze interpretative.