Presentazione del libro 'L'Ultimo Sacerdote' di Valeria Sara Papini

'L’Ultimo Sacerdote' (ed. HomoScrivens), fra i successi editoriali del 2020, libro d’esordio di Valeria Sara Papini, sarà presentato con il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme, venerdì 9 ottobre alle 18 nella Sala Niccolini del Comune. Con l’autrice saranno presenti Lucia Scatena, vicesindaco di San Giuliano Terme con delega alla cultura, e Francesco Bondielli, giornalista.

Un anello, un bastone e un sigillo sono i tre simboli del Messia dell’Amiata, David Lazzaretti, fondatore del Giurisdavidismo, la cui morte, avvenuta sull’Amiata nel 1878, è ancora velata da domande e misteri che ora si intrecciano con le indagini dell’avvocato Anna Donati. Una storia vera che, dopo oltre un secolo, diventa la cornice di nuovi delitti ed enigmi che risvegliano memorie e storie di famiglia nei luoghi più affascinanti e magnetici dell’Amiata fra riti, esoterismo e spirito di avventura. Un viaggio dentro se stessi favorito e ispirato dal magnetismo della Montagna Incantata.

Marco Malvaldi, nella prefazione dell’Ultimo Sacerdote di Valeria Sara Papini, scrive: “Non avevo mai sentito parlare, prima di leggere questo libro, dei giurisdavidici; ma la storia che ci narra è una storia che davvero potrebbe inserirsi, un giorno, nei racconti degli anziani e nelle tradizioni orali dei cantastorie, quelli che un tempo giravano le piazze con la ghironda e oggi ti fanno la messa in piega con il phon. È più che vera: è verosimile”.

Valeria Sara Papini è nata ad Atessa (Chieti), ha 38 anni e da venti vive a Pisa dove esercita la professione di avvocato tributarista. L’Amiata è la terra della sua infanzia, la terra di origine della sua nonna paterna e della ricerca di sé, nella quale ha scelto di ambientare i libri della sua saga in pubblicazione, il primo dei quali è L’Ultimo Sacerdote, dedicato alla storia di David Lazzaretti: “Nella loro semplicità, in provincia di Grosseto e di Siena, questi luoghi ti spingono a farti una domanda appena arrivi: Merigard, Montelaterone, l’Eremo di Lazzeretti, Santa Fiora, Arcidosso, Castel del Piano, Abbadia San Salvatore. Chi comanda qui – spiega l’autrice - è il vulcano. L’energia che ha dentro si manifesta in vari modi, e credo che le forme in cui questo avviene sia, in una parola, la spiritualità. Sono posti genuini che trasudano tanta elaborazione del pensiero. Come fai a non rimanerne affascinato?”.

L’Amiata è anche il luogo perfetto per il mistero. “Ci sono omicidi che si intrecciano con la storia familiare di Anna – racconta l’autrice - che scopre una parte importante della vita della nonna della quale credeva di conoscere tutto, e invece ... Anna trova così la forza di parlare della nonna e di ritornare a lei. Lazzaretti? È un personaggio misterioso, figlio di un barrocciaio, riuscì a creare dal nulla una comunità religiosa, quella dei giurisdavidici, che ancora probabilmente esistono. Di lui mi colpisce il fatto che un uomo così umile sia riuscito ad avere un ruolo e per questo fu anche scomunicato. È infatti sepolto in terra sconsacrata, a Santa Fiora”.