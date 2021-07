Presentazione del libro 'Vesuvio' di Marco D'Amore

Venerdì 9 luglio Marco D'Amore e Francesco Ghiaccio dialogheranno con la giornalista Elisa Bani e parleranno del loro primo libro per ragazzi e non solo, 'Vesuvio'. La mamma di Federico, piccolo camorrista di 13 anni, amava identificare il figlio come il Vesuvio: " si può essere pericolosi, oppure grandi e meravigliosi". Di fronte a questo bivio Federico, grazie alla scoperta dell'amore per la sua agguerritissima rivale Susy, saprà scegliere la via per non essere "come loro" e mettere sotto scacco il paradigma camorrista.

