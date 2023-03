Libri, Simone Birindelli presenta 'La vita che scorre' al Caffè Letterario Voltapagina

Mercoledì 29 Marzo, alle 18 al Caffè Letterario Voltapagina, si terrà la presentazione del libro 'La vita che scorre' di Simone Birindelli (Di Leandro Ed. ) Il libro inaugura la collana i viaggi dell'anima. Una miscellanea di poesie, disegni, racconti, tutti con un unico grande denominatore comune: il rispetto per la vita, e il grande amore per la famiglia. L'autore, poeta dall'animo nobile e delicato, dedica questo suo terzo libro allo zio Gianfranco, una parte di famiglia che Simone non ha più su questa terra, ma che considera sempre presente dentro il suo cuore. L'incontro prevede la presenza di un altro grande autore, Jonathan Rizzo, che dialogherà con Simone Birindelli di poesia, di famiglia, di amore, di sogni.

Info

Ingresso libero, gradita la registrazione a: caffèletterariovoltapagina@gmail.com