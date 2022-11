La poesia sui macchiaioli presentata alla Libreria BluBook

Sabato 19 novembre alle ore 12 presso la Libreria BluBook (via Toselli), si svolgerà la presentazione delle ultime opere in versi di Roberto Crinò (Palermo, 1972) e Vincenzo Mirra (Napoli, 1973) due autori dal temperamento mediterraneo che dialogheranno sulla poesia e sulla natura in un incontro animato dalle letture di Erles Modafferi e Daniela Bertini e moderato dal professor Franco Donatini, curatore della monografia 'Fattori e l'epoca delle macchie' (Felici, 2022) per la mostra sui Macchiaioli ospitata nello spazio espositivo di Palazzo Blu.

Della poesia dei due autori lo stesso Donatini scrive: "Un confronto molto interessante tra due scritture diverse tra loro, dai toni delicati e talora malinconici ma con versi che additano alla speranza le poesie di Crinò (Verrà Ottobre, 2021, Eretica Edizioni), più luminosa, mediterranea, e piena di tensione di vita e di ricerca la scrittura di Mirra (Ogni cosa ta in bilico sul fiore di un'àgave, 2021, Eretica Edizioni), ma ambedue stimolanti e profonde".