Pontedera diventa la città dei bambini con il 6° 'Pontedera Kids'

Pontedera torna ad essere la città dei bambini e dei ragazzi con 'Pontedera Kids', il format tutto giochi e divertimento giunto alla 6° edizione e organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio e il contributo del Comune di Pontedera la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa e il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Pisa e Fornacette. Sabato 25 maggio per tutto il pomeriggio, dalle 15 alle 19, non mancheranno le sorprese per le strade di Pontedera: una vera invasione di attività e colori che abbraccerà l'intero centro città.

"Un'opportunità per i nostri bambini e per l'intero tessuto commerciale - dichiara il sindaco di Pontedera Matteo Franconi - Ormai 'Pontedera Kids' è un appuntamento annuale importante, la città lo aspetta: ci sono tutti i presupposti per vivere una giornata di festa dedicata ai nostri ragazzi e offrire una vetrina in più alle attività commerciali del centro".

"'Pontedera Kids' è un evento fondamentale per Pontedera, sempre cresciuto negli anni - afferma il presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli - Anche quest'anno la festa si concentrerà nell'asse centrale del corso e nelle principali piazze del centro, dove ci saranno giochi gonfiabili, giochi in legno, mascotte, esibizione di falconeria, spettacoli di magia, truccabimbi, palloncini e zucchero filato, con divertentissimi gadget in omaggio per tutti i bambini".

"Iniziative come 'Pontedera Kids' sono importantissime per l'animazione del territorio, per la nostra associazione è un orgoglio organizzare appuntamenti capaci di coinvolgere bambini e famiglie - evidenzia il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, che invita - le amministrazioni locali a sostenere il piccolo commercio e le attività di vicinato, vero cuore pulsante dei nostri territori", mentre il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli ribadisce "la capacità della manifestazione di richiamare tantissime famiglie, giovani e bambini ad animare il centro, una caratteristica fondamentale per le attività e per l'intero tessuto commerciale".

Presenti alla presentazione Matteo Mori, titolare della filiale di Pontedera Centro della Banca di Credito Cooperativo di Pisa e Fornacette e Davide Volterrani, membro del consiglio direttivo Confcommercio Pontedera. Un grazioso mercatino dell'artigianato animerà via Primo Maggio già dalla mattina dalle 9 alle 19, mentre dal pomeriggio in piazza Andrea da Pontedera gonfiabili e saltarelli saranno pronti ad accogliere i più piccoli, che potranno divertirsi con i giochi in legno interattivi e i laboratori a cura dell'associazione Giocamuseo.

Grandi emozioni in piazza Curtatone e Montanara, dove andrà in scena l'esibizione di volo dei rapaci a cura dell'associazione Fc Falconeria, con la possibilità di ammirare da vicino bellissimi esemplari di falchi, aquile e gufi e molte altre specie di volatili. Divertimento assicurato con lo strabiliante spettacolo di magia del Mago Denis Manzi in piazza Cavour, che ospiterà gli stand della società Era Volleyball Project e della Onlus Cecchini Cuore, con un punto informativo sul corretto utilizzo del defibrillatore e sulle tecniche di disostruzione.

Lungo Corso Matteotti bambini e bambine avranno l'occasione di incontrare le mascotte dei personaggi dei cartoni animati preferiti, glitter tatto e truccabimbi, mentre in piazza Martiri della Libertà non mancheranno palloncini e zucchero filato per tutti i partecipanti.