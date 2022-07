Divertimento, musica, approfondimenti, vip: è la settima edizione di Eliopoli Summer

Sul litorale pisano ritorna quello che ormai, a tutti gli effetti, è un appuntamento fisso dell'estate: Eliopoli Summer per la settima volta è pronta a intrattenere il pubblico a Calambrone con un vasto cartellone di eventi che spaziano dalla musica dal vivo alle esibizioni di artisti comici, passando per approfondimenti con veri e propri big. Il programma integrale della manifestazione, che ha aperto i battenti già dal 25 giugno ma che entrerà nel vivo a partire dal fine settimana che sta per arrivare, è stato illustrato dal consigliere della Fondazione Pisa, Maurizio Sbrana, che ancora una volta ha scelto di sostenere concretamente gli organizzatori. "Siamo orgogliosi di poter partecipare ancora una volta a una kermesse che, nel corso del tempo, è cresciuta a dismisura - spiega Sbrana - di edizione in edizione, Eliopoli Summer ha saputo alzare la qualità della proposta e la varietà degli appuntamenti, raccogliendo il forte sostegno del pubblico".

Gli eventi già organizzati e messi in calendario sono 40, "ma non escludiamo di aggiungerne altri in corso d'opera - confessa il presidente di Eliopoli, Marco Bonciolini - ormai la nostra manifestazione è conosciuta e apprezzata a livello nazionale. Molti artisti e tante personalità ci chiedono di poter partecipare per il semplice gusto di poter godere dell'incontro ravvicinato con il pubblico. Questa è la nostra più grande vittoria". Il clou dell'edizione 2022 sarà la serata del 26 agosto, quando sul palco di Calambrone salirà l'attore e regista Michele Placido che verrà omaggiato del Premio alla carriera Eliopoli, "giunto alla quarta edizione - aggiunge Bonciolini - sarà una serata molto ricca di contenuti e spunti di riflessione. Insieme alla smisurata figura di Placido, gli altri ospiti saranno gli attori della serie tv 'I delitti del Bar Lume' e il regista Roan Johnson.

Tra concerti rigorosamente dal vivo, talk show con personaggi molto conosciuti dalla platea (venerdì 15 luglio la collana di approfondimenti 'testa a testa' partirà con l'attrice Asia Argento), battute irriverenti proposte da comici del calibro di Massimo Lopez e Gianfranco Butinar, laboratori dedicati ai più piccoli e dj set con i quali ballare all'aria aperta, l'estate di 'Eliopoli Summer' è pronta a decollare e farsi apprezzare anche dai turisti che affolleranno il litorale pisano nelle prossime settimane. "Il biglietto da visita della costa pisana è eccezionale per la varietà e la distribuzione degli eventi programmati - conclude con soddisfazione l'assessore al turismo Paolo Pesciatini - in questo contesto Eliopoli ha saputo ritagliarsi il ruolo di grande protagonista, riuscendo a non interrompere mai il filo con gli ospiti e il pubblico persino nei tempi più duri della pandemia. La rassegna si è tenuta anche nel 2020 e nel 2021: segnale di grande vitalità, estrema organizzazione e passione".

