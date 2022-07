Musica, sport e divertimento: Marina Parade accende l’estate

L’estate di Marina di Pisa si accende con uno degli eventi più attesi: sabato 16 luglio arriva Marina Parade con un format inedito che per la prima volta abbraccerà l’intero centro di Marina di Pisa con iniziative e animazioni itineranti dalle 18.30 fino a tarda notte. L’evento è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa – Terre di Pisa e in collaborazione con Alla Vigna Group, realizzato grazie al contributo del Sib (Sindacato Italiano Balneari), degli sponsor Banca di Credito Cooperativo di Pescia e Cascina, Lavanderia industriale Atefi, Bagno Maddalena, Bertini Assicurazioni e Tirrenica Mobilità, e rientra nel cartellone di iniziative di Marenia - Non solo mare.

"Un evento importantissimo per Marina di Pisa e le sue attività" afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Per noi è fondamentale costruire iniziative in grado di far vivere il territorio a residenti e turisti, dobbiamo essere sempre più coraggiosi e mettere in campo tutte le azioni per promuovere eventi e misure che sviluppano la socialità e la vivibilità del territorio". "Marina Parade è una delle iniziative più importanti tra quelle che si inseriscono all'interno di Marenia 2022" il commento dell'assessore al Commercio e Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini. "La sua capacità è unire musica, esibizioni e sport ed è davvero in grado di rispondere a tutte le esigenze e a soddisfare tutti coloro che frequentano Marina di Pisa, in particolare i più giovani".

"Una manifestazione in cui abbiamo creduto fortemente, che coinvolge tutto il centro di Marina di Pisa, da piazza Sardegna a via Maiorca, sicuramente l'evento più importante che Confcommercio organizza a Marina di Pisa e che rappresenta un appuntamento speciale per vivere in un'atmosfera unica tutto ciò che Marina e le sue attività hanno da offrire" afferma la presidente di Confcommercio Marina di Pisa Barbara Benvenuti. Il presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni saluta con soddisfazione un'iniziativa "che rappresenta una vera ripartenza, e che ci vede finalmente dopo due anni di pandemia tornare a organizzare eventi in grado di richiamare turisti e famiglie a Marina di Pisa e sull'intero litorale". "Un evento che fa bene ad attività commerciali e pubblici esercizi, che riempie le strade e le piazze e che permette di avere molte attrazioni adatte a tutti i gusti in una serata che promette spettacolo" dice il presidente Fipe Confcommercio Pisa, Alessandro Trolese. "Il coinvolgimento di famiglie, visitatori e turisti è garantito con una manifestazione di questo livello: non è affatto scontato organizzare eventi del genere che richiedono grandi sforzi economici e un lungo iter burocratico" afferma il presidente del Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani.

Un mix di musica live, esibizioni di danza e fitness e spettacoli animeranno alcune delle principali strade e piazze di Marina di Pisa, da via Maiorca a piazza Baleari, fino a piazza Sardegna e il lungomare. Un programma pensato per tutte le età che prenderà il via alle 18.30 in piazza Sardegna con esibizioni di fitness con istruttori qualificati delle palestre Phisio Fit Club, New Continental Fitness e Solidago Fitness e a seguire dj set. Un’iniziativa con tante attività per i più piccoli, grazie alla divertentissima animazione itinerante sul lungomare e in via Repubblica Pisana (dalle 20.30) e una speciale aria dedicata ai bambini in via Maiorca. Sempre in via Maiorca, dalle 21.30, prenderanno il via le esibizioni delle scuole di ballo e gli spettacoli di danza a cura di Mithos, Bodylab e Asd SalsaShaker e Asd Polisportiva Tirrenia. Il saluto delle autorità alle 21.30 in Piazza Baleari, con il gran finale affidato alla special guest della manifestazione: Giorgia Moschini, meglio conosciuta come Georgia Mos: dj e producer di livello internazionale che si esibirà sul palco di Largo Pontecorvo pronta a far scatenare il pubblico con i pezzi più ballati nei club più prestigiosi d’Europa. In occasione della manifestazione sarà in vigore dalle 19 alle 2 il divieto di sosta in via Maiorca, nel tratto tra via Ciurini e piazza Baleari e in via Ciurini, e dalle 20 alle 2 il divieto di transito in via Maiorca (tratto tra via Ciurini e piazza Baleari), via Ciurini (tratto da via Don Mander a via Maiorca) e piazza Baleari (tratto compreso tra via Maiorca e via Ivizza).