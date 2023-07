'Rosso Montopoli - La Bistecca sotto la Torre': ritornano le domeniche di gusto e tradizione

Nella scenografica cornice di piazza San Matteo ritorna 'Rosso Montopoli - La Bistecca sotto la Torre', un doppio appuntamento che unisce gusto, tradizione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali in uno degli scenari più suggestivi del Valdarno, organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Montopoli e Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con il Comune di Montopoli Valdarno e il contributo di Nomasei Paris x Montopoli.

Domenica 16 e Domenica 30 luglio dalle 19 va in scena la quarta edizione dell'iniziativa nata nel 2020 e diventata negli anni uno degli appuntamenti più apprezzati dell'estate montopolese. Un evento che vuole mettere in mostra e promuovere le tipicità locali ed esaltare le bellezze e le bontà offerte da botteghe e attività del borgo, tra tutte la bistecca, la celebre fiorentina dell'Antica Macelleria Norcineria Marianelli che sarà protagonista di un'emozionante showcooking sotto la Torre. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 0571 466978, oppure al 3336860459 o al 3405674841.

Palcoscenico di 'Rosso Montopoli' sarà ancora piazza San Matteo, location capace di offrire un panorama mozzafiato sul Valdarno. Ai piedi della Torre costruita nel 1431 e testimonianza dell'antica Rocca che difendeva l'abitato, dalle 19 sarà possibile cenare all'aperto gustando le prelibatezze gastronomiche del territorio. 'Rosso Montopoli' prende il nome dalla tonalità di colore creata dall'azienda Nomasei, casa di moda francese main sponsor dell'evento, omaggio ai tipici colori che richiamano due eccellenze montopolesi: la lavorazione delle terracotta e la bistecca. Proprio la bistecca, cotta nel grande braciere allestito per l'occasione e servita sul tipico piatto da bistecca fiorentina, è il piatto forte della cena, insieme alle salsicce naturali di maiale grigio brado. Non mancherà la musica live ad allietare le due serate, con le esibizioni dell'artista e cantante Daniel Buralli e di Paola Bivona, cantante e musicista protagonista del programma tv The Voice of Italy.

"Quarta edizione di 'Rosso Montopoli' - ha affermato il sindaco Giovanni Capecchi - un traguardo importante che ogni anno richiama moltissime persone anche da fuori comune. Un evento che è cresciuto grazie alla bella sinergia con Confcommercio e il Centro Commerciale Naturale. Il rosso a Montopoli è il colore della terracotta, dei nostri monumenti, della carne, del vino e di una particolare calzatura proposta dall'azienda di moda Nomasei Paris x Montopoli, realizzata dal calzaturificio Everyn, che ha dato un successo internazionale al nostro rosso. Insomma una festa simbolo del connubio tra storia, arte, enogastronomia e panorama che racchiude tutto il nostro patrimonio comunale".

Parla di "una manifestazione piaciuta fin da subito, e capace, dopo il periodo della pandemia, di superare anche gli ostacoli dovuti al contingentamento" il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. "Una formula vincente che grazie alla sinergia tra Confcommercio, Ccn e Comune permette di degustare i prodotti tipici di Montopoli in una location unica. Un successo testimoniato dalle tante prenotazioni che arrivano addirittura con un anno di anticipo, spesso di persone che scelgono di ritornare".

"Un appuntamento fisso diventato velocemente una tradizione - ha aggiunto l’assessore alle attività produttive, alla promozione e allo sviluppo del territorio, Valerio Martinelli - Un evento pensato durante la pandemia e che, già dalla prima edizione, ha avuto un bel successo di pubblico. Sono tante le manifestazioni sorte negli ultimi anni, durante questa amministrazione, che riescono a richiamare persone dai comuni limitrofi e a coinvolgere i turisti presenti sul territorio. Un lavoro di squadra che ha permesso la nascita o la ricostituzione dei Centri Commerciali naturali e la promozione delle nostre bellezze".

"Una bellissima iniziativa che si tiene in una piazza meravigliosa all'interno del borgo medievale e che ha avuto un grandissimo successo fin dalla sua prima edizione, richiamando sempre più persone" le parole del presidente del Centro Commerciale Naturale di Montopoli Luca Marianelli. "I clienti possono scegliere personalmente la propria bistecca, selezionandone il tipo e la grandezza e seguendone direttamente la cottura: una caratteristica unica di questo evento".