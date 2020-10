Presentazione del romanzo 'Quattro passi, un respiro'

Giovedì 8 ottobre alle ore 18 la Libreria Civico 14 di Marina di Pisa ospita Elia Zordan che presenterà il suo romanzo 'Quattro passi, un respiro', Biplane Edizioni.

Un romanzo dai toni intensi sull'educazione sentimentale di un giovane uomo, Biagio. Ambientato in una piccola città veneta, dove Biagio, un ragazzo normale trascorre una vita del tutto normale. E poi arriva l'università, la vita cambia. Biagio che fallisce e ripiega su Biologia e poi finalmente si iscrive a Medicina. Il tempo gli serve per conoscere se stesso e chiedersi quali sono i suoi veri desideri. È capace di amare? Perché si sente 'mancante'? Biagio si allontana dalle relazioni primarie per diventare l'uomo che sente essere. È la strada giusta? Oppure per diventare adulti bisogna riconciliarsi con il cuore e gli affetti?

Elia Zordan, giovane talento segnalato nel 2018 dal Comitato di lettura del Premio Italo Calvino, è un vero e proprio 'cesellatore' della parola capace di una scrittura essenziale. Parole scelte una ad una che sanno generare una continua ricchezza di emozioni, domande e interrogativi. Un libro delicato, potente e onesto sul diventare maturi.