I tre libri della saga di Luna arrivano a Ganzo Comics

La saga di Luna di Antonio Alvares arriva (anche) a Pisa. Tre libri, un universo tra fantasy e fantascienza che appassiona e incanta: 'Il sequestratore di graal', 'La notte dell'Homecoming' e l'ultimo, 'La Vendetta di Asgard' (tutti pubblicati da Intrecci Edizioni). I tre titoli della saga saranno protagonisti della kermesse Ganzo Comics, vero paradiso dei nerd, nuova rassegna tra mostra mercato, giochi e tantissime curiosità, in programma alla Stazione Leopolda di Pisa il 4 e 5 giugno. L'appuntamento con la presentazione con l'autore è sabato 4 giugno alle 18. L'autore dialogherà con la giornalista Cecilia Morello, direttrice del nuovo magazine on line Badalì News.

Antonio Alvares, cecinese, riproporrà la sua amata protagonista: Luna, giovane pellerossa che si muove tra mondi e tempi mescolando fantasy, fantascienza, magia e tecnologia. Con lei, a portare avanti l'avvincente storia, nell'ultimo libro c'è il popolo di Asgard che vive sotto i ghiacci del Nord. Ha lingua, cultura e tradizioni proprie che hanno radici antiche, vuole essere indipendente. Ma per la Federazione invece gli abitanti di Asgard sono 'solo' pirati, criminali, una provincia ribelle. Un libro che parla di differenze tra popoli e culture, tra i diversi modi di concepire termini come liberà e giustizia.

Antonio Alvares, originario di Catania, fin dall’infanzia viaggia per l’Italia seguendo il padre medico nei suoi spostamenti, insieme alla madre e alla sorella. Nel 2000, dal Piemonte, arriva in Toscana, a Cecina, dove attualmente risiede e lavora. Laureato in Giurisprudenza, è appassionato di scrittura. La sua convinzione è che fantasy e fantascienza siano due facce della stessa medaglia, e che per raggiungere la verità si debba raccontarle entrambe.

Ganzo Comics: la manifestazione si svolgerà alla Stazione Leopolda di Piazza Guerrazzi sabato 4 dalle ore 10 alle ore 24 e domenica 5 giugno dalle ore 10 alle ore 20. Saranno presenti espositori qualificati che porteranno in fiera gadget, artigianato, videogiochi, fumetti, giochi da tavolo e molto altro. Mostra mercato ma anche presentazioni, eventi, curiosità. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Ganzo! Eventi Culturali, ormai punto di riferimento per vari eventi culturali in Toscana come Pisa Vintage, Empoli Vintage e varie Mostre del Disco in Vinile svolte a Pisa, Lucca, Prato, Follonica, Arezzo ed altre città.