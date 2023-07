Capannoli: una notte in maschera con la 16° edizione di 'Una Serata Fortunata'

Sarà un vero carnevale estivo la 16° edizione di 'Una Serata Fortunata', l'iniziativa che venerdì 14 luglio a Capannoli vedrà protagonisti attività, negozi, bar e ristoranti lungo la via Volterrana, per l'occasione eccezionalmente chiusa al traffico. La manifestazione organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro insieme a Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Capannoli, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa, il contributo del main sponsor Cassa di Risparmio di Volterra e degli sponsor Banca Popolare di Lajatico e Pantani&Conti e la collaborazione di CollEventi àndrà in scena con un nuovo format, in un'occasione unica per vivere una serata di shopping e relax passeggiando sotto le stelle nei negozi aperti dalle 20 fino a tarda notte, e assistere a spettacoli di magia, musica dal vivo, attività per bambini, esibizioni di ballo e alla nuovissima Gara Cosplay, con premi in palio per le maschere migliori.

"Un'idea nata 16 anni fa, quando ancora le famose notti bianche non erano così in voga come adesso" afferma il sindaco di Capannoli Arianna Cecchini. "Ci auguriamo che la 'Serata Fortunata' sia di buon auspicio per le nostre attività, che avranno la possibilità di aprirsi sulla nostra statale, appositamente chiusa al traffico per l'intera serata. L'idea è quella di dare una opportunità ulteriore alle nostre attività di vicinato, così preziose durante il Covid e la cui importanza è stata riscoperta. Sarà una 'Serata Fortunata' particolarmente originale, in questa edizione dedicata alle maschere e ai cosplay. E' la festa dei commercianti e di tutta la cittadinanza".

"Già la via Volterrana chiusa al traffico è un evento per Capannoli" dichiara la presidente del Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro Silvia Rocchi. "Si tratta di una serata storica, molto colorata, all'insegna del divertimento, della musica e delle maschere, con i negozi aperti e tanta animazione per bambini e non solo, con lo spettacolo pirotecnico in piazza San Bartolomeo a conclusione della festa. Prima del divertimento, spazio agli street restaurant, con i ristoranti e le pizzerie presenti nel vivo della festa stessa, tutti insieme per dire il nostro benvenuto all'estate".

"Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa festa e complimenti soprattutto ai commercianti di Capannoli e Santo Pietro per lo straordinario impegno profuso e per la scelta di un tema molto accattivante come quello dei cosplay. Come Confcommercio siamo estremamente felici di partecipare a questo evento, il cui radicamento sul territorio è chiaramente dimostrato dalle 15 edizioni in cui si è svolto" le parole del presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli. Presenti alla conferenza stampa la consigliera comunale con delega al Centro commerciale naturale, Alessandra Marianelli, il vicepresidente del Ccn Roberto Salvadori, Claudia Turchi della Cassa di Risparmio di Volterra e una rappresentanza dei commercianti.

'Una Serata Fortunata' si articolerà lungo via Volterrana, chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Milano e piazza del Popolo: dalle 20 l'apertura degli street restaurants, dove sarà possibile gustare aperitivi, menù speciali, pizza, dolci e molte altre prelibatezze. Dalle 21 l'inizio degli spettacoli in via Volterrana, con la street band itinerante Bandao, lo spettacolo di magia e illusionismo di Magico Matteo, la musica degli Zero Positivo, i balli latini dell'accademia Doos Tres in Piazza del Popolo, la scuola di circo con spettacolo finale di giocoleria e fuoco all'incrocio con via Niccolini e la rappresntazione Cosplay 'I Divini'. La gara Cosplay inizierà alle 22.30, con cinque categorie di maschere premiate in piazza del Popolo: Il miglior Cosplayer, il miglior Cosplayer Under 13, la maschera più originale, il premio simpatia e il miglior gruppo.

Sarà infine il suggestivo spettacolo pirotecnico delle 23.50 in piazza San Bartolomeo a chiudere una serata davvero ricca di appuntamenti per tutti i gusti e adatta a un pubblico di tutte le età. Lungo tutto il percorso della festa si snoderanno esibizioni di musica live, mercatini, giochi e giostre per bambini, esposizione di auto d'epoca e tante altre sorprese.