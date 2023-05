Libri, Barbara Idda presenta la silloge poetica di Francesca Talozzi al Giardino di Casa Margherita

Sabato 20 maggio, alle 18 al Giardino di Casa Margherita, Barbara Idda presenta la silloge poetica 'Il corpo e la radic3' (ed. ETS) di Francesa Talozzi ad un anno dalla sua scomparsa (reading dei testi: Claudia Pavoletti). L'evento è organizzato da Civico 14 Libreria.

Francesca Talozzi (Livorno, 7 gennaio 1963 - 6 maggio 2022), dopo gli studi classici all’Università di Pisa, esercita la professione di archeologa. A 34 anni si ammala di una malattia reumatica rara e da lì inizia una nuova vita all’insegna dell’impegno sociale, dell’attivismo femminista e di due grandi passioni: la scrittura e il teatro. Scrive e porta in scena opere dedicate alla memoria, alla responsabilità civile e al protagonismo delle donne. Ha composto questa silloge tra il 2018 e il 2019.

Barbara Idda è nata e vive a Pisa. Drammaturga, regista e docente di scrittura creativa per enti pubblici e privati. Ha collaborato, tra gli altri, con Robert Cahen, Alessio Pizzech, Emanuele Gamba. Il suo ultimo spettacolo “Io so. Veglia funebre laica per Pier Paolo Pasolini” è stato prodotto dal Teatro Goldoni di Livorno.

Info

Tel. 050.8058056