'Tirrenia Cocktail Night': il nuovo evento itinerante del litorale

Cinque locali uniscono le forze per una nuova ed entusiasmante iniziativa che permetterà di assaporare e conoscere le storie di cocktail e distillati di qualità attraverso un format innovativo. Prende il via sabato 22 giugno, dalle 18 alle 24, la Tirrenia Cocktail Night, organizzata dai locali Bollicine Cafè, La Compagnia, La Vela Tirrenia, Botanic Drink&Food e Tirrenia Doc Caffè, insieme a Confcommercio Provincia di Pisa, con la collaborazione di Nerò Comunicazione Digitale e il patrocinio del Comune di Pisa.

"Sarà un viaggio serale itinerante attraverso cinque sorprendenti locali, che permetteranno di conoscere e gustare distillati unici e cocktail esclusivi con una formula divertente e a carattere itinerante, un vero e proprio tour alla scoperta di cocktail particolari a ricercati, abbinato ad eventi musicali" spiega il presidente del direttivo Confcommercio Tirrenia Virgilio Ruglioni.

"In ogni locale sarà possibile ascoltare le storie avvincenti del cocktail preparato appositamente per l'occasione e all'ingresso verrà fornita una scheda da compilare ad ogni consumazione, con la possibilità di vincere un premio finale. Un evento organizzato nel primo week-end d'estate che vuole promuovere l'arte del bere bene e allo stesso tempo valorizzare e animare Tirrenia e il litorale pisano, pronte ad accogliere a braccia aperte tutti i clienti, cittadini e visitatori che sceglieranno il nostro territorio".

Rivolge i complimenti "a tutti i professionisti che attraverso un'iniziativa originale e di qualità contribuiscono attivamente alla promozione del Litorale e in questo caso di Tirrenia" il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Da sempre sosteniamo tutte le iniziative che rappresentano un valore aggiunto in termini di accoglienza, benessere e qualità della vita e che promuovono un bere consapevole".

Questi i locali protagonisti della Tirrenia Cocktail Night e i rispettivi cocktail:

- Bollicine Cafè - Rum: 'Dammi un buon Mojito per restare a Tirrenia' (Dj set)

- La Compagnia - Whisky: 'The Double' Whisky Sour&Manhattan Dry, l'esperienza al quadrato a base di uno dei distillati più celebri al mondo (Dj set).

La Vela Tirrenia - Gin: 'Gin per il mondo', degustazioni di una selezione dei migliori gin da diversi paesi del mondo (musica live - aperitivo - cena spettacolo - dopo cena dj set).

- Botanic Drink&Food - Vodka: 'Moscow Mule all'anguria', per dare il benvenuto alla stagione più calda e bella dell'anno (musica live - dj set).

- Tirrenia Doc Caffè - Tequila: 'Paloma', un cocktail estivo che trova le sue origini in Messico e si prepara mescolando la tequila, il succo di lime e la tonica al pompelmo (musica live 'The Dance Machine').