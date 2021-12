Presepe dell'Angelo a San Giovanni alla Vena

Dal 19 dicembre al 9 gennaio, dopo la pausa forzata dovuta al Covid dello scorso anno, riapre il Presepe dell’Angelo da me realizzato nelle nicchie di un’antica cantina in Via Roma n.14/A a San Giovanni alla Vena (PI).

L’apertura al pubblico sarà effettuata solo a piccoli gruppi, su prenotazione e con tutte le modalità di sicurezza occorrenti (controllo green pass, obbligo di mascherina ecc.) - Ingresso Libero (non a pagamento).

Per prenotazioni:

cell. 328 1254305 mail: angelo.perini@gmail.com

Orari

giorni feriali 10,00-12,00 15,30-19,00

festivi e prefestivi 15,30-19,00



Descrizione del Presepe dell'Angelo

Fra le varie rappresentazioni di Presepi sparsi un po’ in tutta Italia il Presepe dell’Angelo si contraddistingue per la particolare ambientazione e la suggestiva rappresentazione. Non è quindi, come avrete già capito un Presepe comune, ma lo stesso richiede anche da parte del visitatore un’accurata ricerca del particolare. Il Presepe dell’Angelo, prende il nome non dall’autore (che si chiama anch’esso Angelo), ma dalla figura “celeste” che si trova raffigurata e dipinta nella volta della nicchia centrale delle antiche cantine ove il Presepe è situato. La realizzazione è il risultato di un paziente e meticoloso lavoro durato circa 10 anni, da quando cioè furono “scoperte” e ristrutturate le antiche cantine di fine settecento.

I locali comprendono un vano centrale fatto a volta e quattro nicchie laterali, le quali probabilmente venivano utilizzate come deposito di vino, olio, insaccati ed in tempo di guerra probabilmente anche come rifugio. Le cantine in seguito furono murate nel periodo post-bellico intorno al 1920, in quanto, essendo le stesse ricavate sotto il monte non permettevano il regolare deflusso delle acque piovane.