'Il presepe vivente del lungomonte' a Pugnano

Torna anche quest'anno il tradizionale appuntamento con Il presepe vivente del Lungomonte. Sabato 30 dicembre 2023 e sabato 6 gennaio 2024, nei giardini della pieve di Pugnano (nel comune di San Giuliano Terme), dalle 17 alle 20, l'Unità Pastorale di Quattro Venti invita tutta la cittadinanza a visitare il presepe vivente in occasione dell'ottocentesimo anniversario della sua prima rappresentazione. Il tutto in collaborazione con la Fondazione Cerratelli.



All'inaugurazione del 30 dicembre alle 17 prenderà parte l'arcivescovo di Pisa, Giovanni Paolo Benotto, mentre parteciperanno anche sessanta figuranti con i costumi d'epoca e verranno allestite alcune capanne per riprodurre i vari mestieri del tempo. Per chi lo desidera, è a disposizione un punto ristoro con bevande calde e alcuni prodotti tipici della zona.

La pieve di Pugnano è in via Statale Abetone 269 (i due ampi parcheggi vicino alla chiesa sono a disposizione dei visitatori). Ingresso libero e gratuito.