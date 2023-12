Natale: un itinerario tra i presepi del territorio

Un'occasione per rivivere l'atmosfera di duemila anni fa è regalata dai presepi che anche quest'anno costellano Pisa e provincia, dai più piccoli ai più grandi, da quelli tradizionali ai più originali, ecco un itinerario tra i presepi del nostro territorio.

Presepe dell'Angelo

La location è una cantina del Settecento. Tra le nicchie e rami d'ulivo spuntano pastorelli, case, corsi d'acqua e tanti personaggi illuminati da centinaia di luci. È il presepe dell'Angelo di Vicopisano, aperto dal 24 dicembre al 7 gennaio e giunto alla sua 26ª edizione, frutto del meticoloso lavoro di Angelo Perini.

Presepi storici animati Meucci

I Presepi storici animati Meucci saranno visitabili nella splendida cornice della Certosa monumentale di Calci. Basta scostare le tende all'ingresso per trovarsi catapultati nell'atmosfera della natività, con tanti personaggi in movimento fatti a mano negli anni Cinquanta dai fratelli Meucci e che sono stati esposti in tantissime parti del mondo.

Presepe di San Romano

Tappa imperdibile per chi ama i presepi è San Romano. Nel chiostro del Santuario della Madonna è allestito dal 1922 un presepe artistico tra i più apprezzati della Toscana: 300 metri quadrati di esposizione, 2 mesi di lavoro per allestirlo, accoglie una media di 20.000 visitatori all’anno.

Il presepe palestinese di Cigoli

Degno d’attenzione anche il presepe di Cigoli, dove, all’interno del suggestivo Santuario della Madre dei Bimbi, viene realizzato un presepe palestinese tra i più tecnologici d’Italia. Le dimensioni sono cresciute di anno in anno fino a raggiungere i 100 metri quadrati, occupando tutto lo spazio disponibile nei locali adiacenti al Santuario e raggiungendo un livello di dettaglio quasi maniacale. Queste caratteristiche acquisite negli anni grazie al lavoro, alla passione e all'esperienza del Gruppo Giovani Presepisti, ha fatto sì che Cigoli si posizionasse ai vertici dell'arte presepistica italiana.

