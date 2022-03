'Frigidaire Pisa Benefit' al Cantiere Sanbernardo

Documentari, dibattiti, mostre. E ancora appuntamenti culturali, arti grafiche, teatro, musica live e dj set. Da venerdì 18 marzo prende il via 'Frigidaire Pisa Benefit', ricca rassegna di eventi a sostegno di Frigolandia, il laboratorio di idee fondato da Andrea Pazienza e Vincenzo Sparagna e redazione delle riviste Frigidaire e Il Male, ma anche centro culturale e museo d'arte che custodisce migliaia di pubblicazioni e opere originali prodotte in 40 anni di attività editoriale. L'evento, realizzato dal Cantiere Sanbernardo con la partecipazione di Cineclub Arsenale e di VolterraXXII-Capitale della Cultura in Toscana, comincia venerdì 18 marzo con un doppio evento. Al Cinema Arsenale prevista la proiezione con dibattito del documentario 'I 40 anni di Frigidaire', mentre al Cantiere Sanbernardo si terrà l'inaugurazione della mostra delle opere e pubblicazioni originali provenienti dall'archivio di Frigolandia. Un modo per portare l'attenzione sulla minaccia di sgombero che pende sulla Repubblica di Frigolandia e per raccogliere fondi per la sua difesa.

La rivista Frigidaire nasce nel 1980 sotto la direzione di Vincenzo Sparagna, che sarà ospite a Pisa durante i due eventi inaugurali, e da allora produce contenuti d’arte e controcultura: giornalismo d'assalto, satira, opere grafiche, fumetti, musica e molto altro. Sulle sue pagine sono nati personaggi celebri come Zanardi, Ranxerox, Dottor Jack e Joe Galaxy, divenuti icone di culto per un'intera generazione, ma in particolare sono state scritte pagine di approfondimento socio-culturale e reportage su scenari di guerra ancora oggi di sconvolgente attualità.

Conclusione con l'asta benefit domenica 27 marzo di nuovo con la partecipazione di Vincenzo Sparagna e ospiti della serata gli autori Caluri e Pagani per una puntata speciale della trasmissione 'Lockdown calling' in onda sul web. Le informazioni sulle numerose iniziative in programma saranno consultabili sulla pagina facebook del Cantiere Sanbernardo.

Di seguito, in foto, il programma completo delle iniziative: