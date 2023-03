Prima domenica del mese: ingresso gratuito a Orto e museo botanico, Collezioni egittologiche e Museo della grafica

Orario non disponibile

Domenica 2 aprile, prima domenica del mese, l’ingresso è gratuito nei seguenti musei:





ORTO E MUSEO BOTANICO

Via Luca Ghini 13 / Via Roma 56, Pisa

Orario: 8:30 – 19:00 [ultimo ingresso ore 18:00]



COLLEZIONI EGITTOLOGICHE

Via San Frediano 12, Pisa [Primo piano]

Orario domenica: 10:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00



Alle Collezioni Egittologiche è ancora possibile visitare la mostra: Dall’Egitto a Pisa: Gaetano Rosellini e le sue collezioni



MUSEO DELLA GRAFICA



Orario domenica: 10:00 – 19:00