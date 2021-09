Prima festa della Protezione Civile a Uliveto Terme

Prima Festa della Protezione Civile, domenica 26 settembre, dalle 10:00 alle 18:00 nello stadio Giuliano Taccola di Uliveto Terme, e consegna di attestati di riconoscimento a tutti coloro che, con grande impegno, sacrificio e professionalità, hanno domato l'incendio, divampato da Monte Capitano, a Vicopisano, nel tardo pomeriggio del 14 agosto scorso. L'ingresso è gratuito, è necessario essere muniti di Green Pass. Il pranzo sociale, preparato dai volontari della società sportiva Urbino Taccola di Uliveto Terme, è a prenotazione obbligatoria (posti contingentati). A partecipare saranno le seguenti associazioni: Croce Rossa Italiana - Comitato di Uliveto Terme; Croce Rossa Italiana - Unità Territoriale di San Giovanni alla Vena; Misericordia Vicopisano; Gruppo Volontari Antincendio F.lli Del Moro Vicopisano; Vicopisano fuoristrada club; Vico Verde (per la collaborazione con il Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord anche nel controllo dei rii e nella prevenzione del dissesto idrogeologico).

Il programma

Ogni associazione realizzerà dimostrazioni e simulazioni di interventi, spiegandole e coinvolgendo le persone presenti, con particolare attenzione ai bambini e alle bambine, per trasmettere l'importanza delle buone pratiche di protezione civile e dello spirito di servizio, dell'organizzazione e del senso di comunità che hanno alla loro base. Vico Verde farà anche una uscita di pulizia del territorio, nei dintorni, con ritrovo alle 9:00 allo stadio, adatta anche ai più piccoli.

Per informazioni ci si può rivolgere al presidente dell'associazione, Matteo Goretti: vicoverde@hotmail.it. Alle 13:00 pranzo sociale, costo 15 euro (menu per bambini e bambine, fino a 10 anni, costo 10 euro). Prenotazione obbligatoria, posti contingentati: comunicazione@comune. vicopisano.pi.it (valida in presenza di mail di conferma) da effettuare entro le 13:00 del 24 settembre. Necessario essere muniti di Green Pass. A seguire, dalle 15:00, consegna da parte del Sindaco Matteo Ferrucci e del Consigliere alla Protezione Civile, Nico Marchetti, degli attestati di riconoscimento alle squadre AIB-Antincendio Boschivo della Regione Toscana e dei vigili del fuoco che sono riuscite a domare l'incendio, a tutte le squadre e le associazioni della Protezione Civile a supporto e ai cittadini, alle attività commerciali, alle strutture ricettive e alle realtà che hanno dato un prezioso supporto a chi era impegnato nelle difficili operazioni prima di spegnimento e poi di bonifica e di controllo. La Festa proseguirà fino alle 18:00.





