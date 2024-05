'Primavera di Danza', 2° edizione del festival al Teatro Nuovo

La danza può trasformare la realtà, stimolando nel pubblico riflessioni sul presente e immaginazioni sul futuro. Da questa idea nasce il Festival “Primavera di Danza”, la rassegna diretta da Flavia Bucciero e organizzata da Con.Cor.D.A./Movimentoinactor della Rete R.A.T. (Residenze Artistiche Toscane) con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Toscana, che si terrà sabato 18 e domenica 19 maggio al Teatro Nuovo di Pisa.

Un incontro tra Compagnie di respiro internazionale che regaleranno al pubblico spettacoli che sperimentano nuovi linguaggi e che sono vere e proprie visioni in danza. Si comincia sabato 18 maggio alle 19.30 con lo spettacolo della Compagnia padrona di casa Con.Cor.D.A./Movimentoinactor Teatrodanza “Aporie del presente” di e con Iolanda Del Vecchio e Silvio Sgueglia sulle musiche originali di Fabio Cuccari nel quale gli artisti indagano la relazione con sé stessi e la realtà manifesta, dialogando con essa attraverso linguaggi fluidi del nostro tempo nella convinzione che l’arte debba essere fenomeno comunitario.

A seguire, andrà in scena la Compagnia romana Mandala Dance con “Balancier” di Paola Sorressa interpretato dai danzatori Alessia Stocchi, Davide Galuppi e Matteo Almici sulle musiche di Alva Noto e Aleksi Perala. Lo spettacolo dà voce alla disperata ricerca di un equilibrio, statico o dinamico e che si infrange con la consapevolezza che ci viene chiesto di oscillare all’infinito senza mai raggiungerlo.

Chiude la serata, la Compagnia ASMED - Balletto di Sardegna con “Oscure Luminescenze”. Scritto da Lucas Delfino Monteiro e Valeria Angela Russo con la regia di Senio Giovanni Barbaro Dattena ed interpretato da Flavia Dule e Lucas Monteiro Delfino, questa produzione è un’indagine che nasce dall’urgenza di allontanarsi dalla propria zona di conforto per nuotare in mare aperto, per lambire coste sconosciute.

Gran finale con la Compagnie che si esibirà domenica 19 maggio, la Compagnia Natiscalzi TD di Reggio Emilia che va in scena con due spettacoli: “La timidezza del lupo” con le coreografie di Claudia Rossi Valli che è anche interprete insieme a Elena Grappi. Una produzione Cinqueminuti APS/ASMED Balletto di Sardegna realizzata con il sostegno di SD Factory che come nel racconto "L'occhio del lupo" di Pennac, mette gli spettatori davanti al proprio lupo-riflesso chiedendo loro di affidarsi all'ignoto.

Segue lo spettacolo “Nebbia”, una produzione Cinqueminuti APS/Compagnia Abbondanza Bertoni che racconta il tuffo nell’indefinibilità di ciò che per Tommaso Monza (coreografo e interprete) è danza. Una vibrante riflessione sulla nebbia che ci avvolge e che ci regala la visione e la paura del vuoto da scoprire a tentoni.

Biglietti

Intero 10,00 €

Ridotto 8,00 € (Studenti Universitari, Scuole di Danza e di Musica, Under 18, Over 65, Soci Coop)

Info e prenotazioni: concorda.promozione@gmail.com

Tel. Whatsapp: 342 078 7727

Biglietti acquistabili presso la biglietteria del Teatro Nuovo di Pisa da un'ora prima dell'inizio dello spettacolo