Le Mura in primavera tra donnole e volpi, un corridoio ecologico

Lucertole e usignoli, ma anche faine, donnole e persino volpi: le Mura di Pisa in primavera si animano non solo dei visitatori che percorrono il camminamento in quota per ammirare le bellezze architettoniche e paesaggistiche cittadine, ma anche di piccoli animali che trovano a queste altezze un habitat particolare, un corridoio ecologico in centro. "Grazie all'analisi di alcuni segni inequivocabili e alle immagini raccolte da foto e videotrappole - spiega il professor Marco Zuffi dell'Università di Pisa - abbiamo la conferma che nelle ore notturne le Mura sono frequentate anche da piccoli mustelidi".



Queste scoperte con le immagini esclusive in notturna, insieme al più ampio racconto delle Mura come habitat naturale speciale, saranno al centro della visita guidata '4 stagioni sulle Mura di Pisa - Primavera' condotta da Silvia Sorbi del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa che si terrà domenica 8 maggio dalle 10 alle 12 con partenza dalla Torre di Legno dietro piazza del Rosso e arrivo in piazza dei Miracoli.



Biglietti a 10 euro comprendenti l'ingresso alle Mura di Pisa, 1,50 euro per il diritto di prenotazione. Posti limitati: info e link per la prenotazione sul sito www.muradipisa.it e app Mura di Pisa, chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura.

L'iniziativa è frutto della collaborazione e della convezione tra Mura di Pisa ed il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa, una collaborazione che già prevede sconti incrociati per le persone che visitano entrambi i siti turistici durante i normali orari di apertura.