Primi due appuntamenti del progetto 'Leggo per legittima difesa' a Terricciola

Partirà il prossimo fine settimana Leggo per Legittima Difesa, progetto realizzato dal Comune di Terricciola in co-progettazione con Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS e con la compartecipazione economica del Consiglio Regionale della Toscana, che animerà da Dicembre 2023 a Dicembre 2024 il territorio di Terricciola con eventi dedicati alla lettura.



Venerdì 1 dicembre 2023, presso l'Enoteca e la Sala Rossa di Via Roma 43 a Terricciola, ci sarà La Strada dei Libri, una manifestazione dal grande respiro dedicata al Libro e alla Lettura, che sceglierà di volta in volta una diversa location del territorio di questo Comune. Saranno presenti: interventi teatrali e artistici dedicati a bambin?, ragazz? e adult?; presentazioni di libri; incontri con autori, librerie e case editrici. Ci saranno, inoltre, laboratori, contest creativi, di scrittura e attività rivolti a bambin?, famiglie, cittadinanza ed agli istituti scolastici.

Questo il programma di Venerdì 1 Dicembre 2023, dalle 16.00 alle 22.00 presso l’Enoteca di Terricciola:

MATTINA - ore 10.00 (Sala Rossa) Lettura di Favole con Peter Pan, rivolto a Scuole dell’Infanzia e Primarie; ore 11.00 (Sala Rossa) Lettura di narrativa italiana rivolto a Scuole Medie.

POMERIGGIO - dalle ore 17.00 (Enoteca) Apertura dell’Esposizione e Vendita a cura delle Librerie e Case Editrici Partners; ore 17.30 (Sala Rossa) “Pane e Novella” - Lettura di Favole per Bambine e Bambini con Merenda offerta ai partecipanti. Ore 18.00 (Enoteca) “AperiLibro” - Aperitivo con consigli di Lettura “a staffetta”, a cura delle Librerie e Case Editrici Partners; ore 18.00 (Sala Rossa) Laboratorio Creativo per Bambine e Bambini a cura della Libreria Equilibri di Pontedera. Ore 19.00 (Sala Rossa) Premiazione dei Contest “IL PALAZZO DI” - Contest Creativo rivolto a Scuola dell’Infanzia e Scuola Elementare e “TUTTO CIÒ CHE È DELICATO” - Contest di Poesia per tutte le età. Ore20.00 (Enoteca) Cena a Buffet a cura dei Pensieri di Bo’ e Anteprima Musicale tratta dallo spettacolo “Emma e le Altre”

di Teatro di Bo’, con Aurora Loffredo, Stive Lunardi e Mattia Pagni. Ore 20.15 (Enoteca) Il Salotto dei Libri:

Indipendenti - Talk e Discussione dedicati alla realtà delle Librerie e Case Editrici indipendenti. Ospiti: Libreria Equilibri di Pontedera, Libreria Rinascita di Empoli e Cartolibreria Scripta Manent di Terricciola,

Carmignani Editrice e Le Plurali Editrice. Ore 22.00 Chiusura de LA STRADA DEI LIBRI.

La partecipazione all'Evento è libera e gratuita. Eventuali attività su prenotazione sono indicate nel programma: leggoperlegittimadifesa.it



Sabato 2 dicembre alle ore 16.30 presso il Teatro “Di Vino” di Terricciola ci sarà, infine, lo spettacolo teatrale “Peter Pan: 5 Regole e ½ per Essere Felici” (Stagione Teatrale “TEATRO IN”), che segnerà la partenza di un’altra attività del progetto Leggo per Legittima Difesa, “Le Favole di Peter Pan”: letture, storie, fiabe e favole per i più piccoli e non solo, ogni volta in una diversa location del territorio di Terricciola (dal 10 dicembre).



I biglietti sono acquistabili su VivaTicket o presso la Biglietteria del Teatro "Di Vino". BIGLIETTERIA Presso il Teatro "Di Vino" di Terricciola (Pi) - via Pozzuolo, 6. La Biglietteria è aperta nei giorni di spettacolo 30 minuti prima dell'inizio dell'evento - 351.5944009 • info@teatrodibo.it