Primo maggio in vigna

Idee per il Primo Maggio?

Alla Fattoria San Vito di Calci potrete partecipare a due passeggiate in vigna con degustazione oppure ad un Aperivigna a fine giornata.

Le degustazioni sono a numero chiuso, un ottimo modo per festeggiare in sicurezza nella quiete e nel verde della Valgraziosa.



Sabato 1 maggio:

Alle ore 11.30 e alle 15.30 passeggiata con il vignaiolo e degustazione di 4 vini naturali biologici accompagnati da formaggi locali bio, bruschette all’olio extravergine di oliva e spuntini vegetariani.

(La visita ha una durata di un’ora e mezzo circa, il costo è 25€ pp).



Alle ore 18.00 Aperivigna con 4 vini naturali biologici accompagnati da bruschette, il costo è 15€ pp.



La Fattoria biologica San Vito si trova a pochi km dal centro di Pisa e vicino alla Certosa di Calci, in primavera ed estate organizza degustazioni ed eventi enogastronomici.



Prenotazione obbligatoria a info@fattoriasanvito.it o wapp 3470674838, fino ad esaurimento posti disponibili.

Degustazioni dal Giovedì alla Domenica.

In caso di maltempo l'evento sarà annullato.

Tutte le degustazioni si svolgeranno rispettando le norme antiCovid.

Gallery