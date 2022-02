Match di Improvvisazione Teatrale – Torneo delle Facoltà: primo incontro

Il Teatro Nuovo sarà il palco d’elezione per il torneo di improvvisazione teatrale, a partire da domenica 6 febbraio: l’associazione ADA – Arsenale Delle Apparizioni porterà infatti in scena un Match di Improvvisazione Teatrale®, lo spettacolo di teatro improvvisato più rappresentato al mondo. Due squadre di attori si sfideranno nella rappresentazione di scene e storie ispirate dai suggerimenti del pubblico, che sarà anche padrone di votare il vincitore della serata. Nulla è vietato ed ogni espediente teatrale è permesso, ad esclusione dell’inscenare qualcosa di già visto e del copiare lavori esistenti: è così che davanti agli occhi del pubblico si crea uno spettacolo unico ed effimero nella sua irripetibilità. La serata è la prima di una serie di sei incontri in cui quattro squadre, rappresentati i filoni principali dell’università pisana ('Scienziati', 'Umanisti', «'Ingegneri' e chi ha percorso la via dell’'Università della strada'), si contenderanno i posti nella finale dell’8 maggio. Biglietti acquistabili tramite circuito ciaotickets (www.ciaotickets.com) o tramite telefonata alla segreteria del Teatro Nuovo (3923233535).