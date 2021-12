'Il principe canarino': spettacolo per bambini a La Città del Teatro

Domenica 12 dicembre alle ore 17 a La Città del Teatro la 'Compagnia Pilar Ternera' porterà in scena lo spettacolo per bambini 'Il principe canarino', tratto da 'Fiabe italiane' di Italo Calvino.

Regia e testo di Francesco Cortoni, con Silvia Lemmi, Giacomo Masoni e Marco Fiorentini.

La fiaba narra di una principessa rinchiusa dalla matrigna in una grande torre. Ella non può incontrare nessuno se non le dame di corte messe dalla matrigna per controllare la ragazza. Un giorno sotto la torre passa un bel principe vestito di giallo. I due si vedono e sono affranti per l’impossibilità di potersi incontrare da vicino. Una vecchia maga che passa di li, regala alla principessa un libro che ha il potere, se sfogliato in un verso, di trasformare il principe in canarino e, sfogliato nell’altro verso, di farlo tornare uomo. Il Principe e la Principessa possono in questo modo abbattere le barriere e le distanze. Un giorno, tuttavia, la matrigna si accorge del fatto e, a insaputa della principessa, mette degli spilloni sul davanzale dove il Principe era solito 'atterrare'. Quest’ultimo si ferisce a morte dando la colpa alla Principessa, che dopo varie avventure riesce a salvarlo e a dimostrare la sua innocenza.

Teatro d'attore dai 4 ai 10 anni. Durata 55’.Sala piccola

Biglietti on line e rivendite Ticket One. Biglietteria in teatro aperta dal lun al ven dalle 10 alle 14, il merc anche dalle 17 alle 19. La domenica la biglietteria apre alle 16.00



biglietteria@lacittadelteatro.it