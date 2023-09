Pro loco Litorale Pisano presenta la conferenza dedicata a Gabriele D’Annunzio per il 160° della nascita

Pro loco Litorale Pisano, in collaborazione con 50&PIU’ Pisa e Associazione Dannunziana, a conclusione del ciclo di appuntamenti per la valorizzazione culturale e turistica del litorale di Pisa, presenta l’incontro 'L’arte del sublime e i soggiorni marinesi di Gabriele D’Annunzio', venerdì 8 settembre alle ore 18, presso il Golf club Tirrenia in via San Guido a Tirrenia. Saranno al centro del dibattito i numerosi e proficui soggiorni di D’Annunzio a Marina di Pisa, compreso quello più celebre, nel luglio del 1899, che darà luogo a tanta parte della sua poesia più alta, sino alla 'Pioggia nel pineto'.



Di questo e dell’attualità della poetica del Vate si parlerà con Maria Pia Pagani, dell’università degli studi di Napoli Federico II e autrice del recente 'Creatura di poesia, vita in versi di Eleonora Duse', che interviene su 'Mani d’artista: l’arte di D’Annunzio a Marina di Pisa'.

Dario Matteoni, storico dell'arte, direttore dell’Accademia di Belle Arti, Alma Artis Pisa e già direttore dei musei nazionali di Pisa, riferirà infine su 'le case di D’Annunzio: i luoghi del vivere inimitabile', ispirato al suo ultimo libro, 'Gabriele D’Annunzio, le poète architecte', in corso di pubblicazione.

Coordina il convegno, che fa parte del cartellone di Marenia e intende inoltre celebrare il 160° della nascita del poeta, il giornalista e saggista Roberto Sonnini.



Gallery



E’ possibile prenotare la cena a buffet presso il ristorante del Golf Club - Green House Bistrot. Info e prenotazioni info@prolocolitoralepisano.com Tel. 324 5673170