Torna la Processione delle Paniere a Santa Maria a Monte

Torna a Santa Maria a Monte dopo anni di stop la tradizionale Processione delle Paniere, cesti fioriti che, offerti come dono dalle contrade, vengono portate sulla testa delle dame accompagnate da cavalieri. Una tradizione antica in ricordo del miracolo della Beata Diana, patrona del paese, che trasformò il pane in rose e fiori. Oltre alla processione, previste anche visite guidate teatralizzate nei musei del centro storico (la Rocca, l'area archeologica, il Museo civico). Si potrà inoltre conoscere anche la città sotterranea, ossia una rete di cunicoli e cisterne sotto le abitazioni, passando attraverso quelle che una volta erano le tre cerchie murarie dell’antico castello.