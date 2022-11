Francesco Montanari in 'Processo a Shylock': primo appuntamento de 'I Concerti della Repubblica'

Su il sipario a Villa Elisa per la stagione invernale della rassegna 'I Concerti nella Repubblica'. Si comincia mercoledì 16 novembre quando Francesco Montanari porterà a Ponsacco lo spettacolo 'Processo a Shylock' insieme a Massimo Moriconi al basso elettrico e Nico Gori al clarinetto.

Ispirato al “cattivo” della commedia shakespeariana 'Il mercante di Venezia' il testo è un viaggio introspettivo nell’animo umano e nelle sue contraddizioni. Sulla scena c’è l’attore romano diventato famoso per la sua partecipazione, nel ruolo del "Libanese", in Romanzo criminale La serie tv ispirata alla vera storia della banda della Magliana. “Processo a Shylock” è un'avventura sincera e senza possibilità di fuga che ci mette di fronte alla complessa contraddittorietà dell’umano, alla sua incapacità di costruire un mondo adeguato ai suoi struggenti desideri. Sul palco insieme a Francesco Montanari, Nico Gori, al clarinetto, Massimo Moriconi al basso elettrico. Musiche a cura di Nico Gori e testo a cura di Tommaso Mattei. L’ideazione e la direzione artistica sono a cura di Elena Marazzita. Nella vicenda di Shylock sono racchiusi i temi più cari a Shakespeare. C’è lo contro etico, sociale e culturale. Il con?itto fra amicizia e amore. Il potere del denaro. Il significato di lealtà e di giustizia. Quanto vale una libbra di carne umana? Quando si tra?ca col denaro si dimentica che si sta toccando la carne degli uomini, i loro corpi e i loro destini. Anche amori, a?etti, passioni in questa storia si traducono in denaro, in oro, in gioielli.

Per informazioni chiamare la segreteria ICNR 3792173130, info@iconcertinellarepubblica. it oppure chiamare il 320 2435137.