Progetto 'Dimensione Zero' al Museo di San Matteo: secondo appuntamento dedicato all'elemento 'aria'

Dopo il debutto del 4 maggio, con il primo dei quattro appuntamenti del progetto 'Dimensione Zero' dedicato all'elemento 'terra', sabato 18 maggio, in occasione della giornata internazionale dei musei, è in programma il secondo appuntamento dedicato all'elemento 'aria', ospitato dal Museo di San Matteo di Pisa (inizio spettacolo 20.45 con replica alle 21.30). Per poter partecipare è necessaria la prenotazione alla mail segreteriaparallelo@gmail.com, indicando l'orario a cui si vuol partecipare e il numero di persone. Il programma prevede una breve visita guidata introduttiva del Museo per concludersi con la visione della performance dedicata all'elemento 'aria'.

Per motivi amministrativi museali, solo per questa data dell'evento, sarà richiesto il biglietto al prezzo simbolico di 1 euro. I prossimi appuntamenti in programma sabato 1 giugno, dedicato all'elemento 'fuoco' (Torre della Cittadella), e sabato 8 giugno, dedicato all'acqua (Museo delle Navi Antiche di Pisa). Il progetto 'Dimensione Zero' è promosso dall’associazione Parallelo Dance con il patrocinio di Comune di Pisa, Fondazione Pisa, Le Navi Antiche di Pisa e Direzione Regionale dei Musei della Toscana. Collaborano al progetto le associazioni MistralMouvmentArt, P.U.M., A.M.E.F. e Fundance Family.