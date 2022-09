Fa tappa a Pisa il progetto 'Io leggo per gli altri'

Si svolgerà a Pisa, lunedì 3 ottobre, la seconda e ultima giornata toscana di formazione del progetto 'Io leggo per gli altri - dalla Puglia al Piemonte: l’onda lunga dei lettori volontari ad alta voce', il nuovo progetto nazionale dell’associazione Nausika di Arezzo e del movimento LaAV - Letture ad alta voce finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura con il bando 'Ad Alta Voce 2020'.

Un pomeriggio immersivo in presenza, con i formatori Federico Batini e Martina Evangelista, su effetti e tecniche di lettura ad alta voce, con letture scelte seguendo il tema 'Salite e discese': durante la formazione vengono infatti letti assaggi di libri, che saranno poi a disposizione dei soggetti aderenti come strumenti essenziali per l’attivazione di servizi ed eventi di lettura sui propri territori. L’obiettivo è trasferire motivazione e competenze necessarie per praticare in modo convincente e sistematico la lettura ad alta voce.

La formazione pisana si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo 'V. Galilei' (via di Padule 35). Dalle 15 alle 19 è in programma il seminario sugli effetti e tecniche di Lettura ad Alta Voce; dalle 19 si svolgerà un evento di lettura. Il progetto 'Io leggo per gli altri - dalla Puglia al Piemonte: l’onda lunga dei lettori volontari ad alta voce' è rivolto a persone di tutte le età e ha l’obiettivo di espandere e radicare la pratica della lettura ad alta voce, in tutti gli ambiti della vita personale, educativa-formativa, professionale e civile, con particolare attenzione su quella donata da lettori e lettrici volontari a sostegno degli altri.

Come un’onda sonora che si muove, la voce che legge si propaga nell’aria, spingendo lontano le storie racchiuse nei libri, storie che continuano il loro viaggio attraverso la voce di altri lettori e lettrici. Il progetto si è avviato nel maggio scorso e adesso entra nel vivo con il calendario della formazione per svolgersi poi fino a marzo 2023 con le azioni di lettura ad alta voce sul territorio. La formazione è rivolta a bibliotecari, librai, operatori e volontari di associazioni, insegnanti di diverse discipline e scuole di vari ordini e gradi, dirigenti scolastici, studenti, dipendenti di aziende e per i circoli LaAV.

La Toscana chiude un programma di formazione che ha già interessato anche Puglia, Veneto, e Piemonte, con incontri sempre partecipati e con un pubblico di tutte le età incuriosito e appassionato di lettura. Federico Batini, docente di Pedagogia sperimentale all’Università degli Studi di Perugia, insegna Educazione alla Lettura, dirige il Master in Orientamento Narrativo e prevenzione della dispersione scolastica e il Master di secondo livello sulla lettura ad alta voce presso l’Università degli Studi di Perugia, dirige la Rivista scientifica Effetti di Lettura. Fondatore del movimento LaAV - Letture ad Alta Voce. Martina Evangelista, docente, formatrice, dirige l’agenzia formativa Pratika, si occupa da oltre quindici anni di pratiche narrative per la formazione in ambito socio-educativo; ha contribuito allo sviluppo del movimento nazionale di volontarie e volontari LaAV - Letture ad Alta Voce. E' docente di Lettura e Lettura ad alta voce nel Master in orientamento narrativo e prevenzione della dispersione scolastica all’Università di Perugia.

LaAV - Letture ad alta voce, il movimento dei volontari per la lettura ad alta voce, e l’associazione Nausika praticano e promuovono la lettura e la lettura ad alta voce perché la lettura consente di immaginare, favorisce il benessere, produce benefici relazionali, apprenditivi, cognitivi, emotivi, sia per chi legge che per chi ascolta. Con il progetto Onda lunga LaAV intende rafforzare la sua mission, ovvero portare le storie nei luoghi di disagio, difficoltà e solitudine e si apre ed estende a tutta la comunità attraverso la formazione di persone interessate alla lettura ad alta voce, l’organizzazione di training intensivi di lettura che consentano l’attivazione di nuovi volontari (in un’ottica sociale di restituzione e moltiplicazione), la distribuzione di libri e la realizzazione di laboratori, reading pubblici, maratone di lettura, training, contest radiofonici e azioni di service learning.

Per Pisa e provincia i soggetti aderenti a 'Io leggo per gli altri - dalla Puglia al Piemonte: l’onda lunga dei lettori volontari ad alta voce' sono: Comune di Buti, Comune di Calci, Comune di Calcinaia, IC V. Galilei, Liceo Statale G. Carducci, Gli Anni in tasca, Circolo LaAV Pisa, Comune di Pontedera, Biblioteca comunale Giovanni Gronchi, Circolo LaAV Valdera, Rete bibliolandia - capofila Biblioteca comunale Giovanni Gronchi. La referente del progetto in Toscana è Sara Di Crescenzio: ondalungalettori.toscana@gmail.com. Info: https://www.associazionenausika.it/londa-lunga-dei-lettori-volontari-ad-alta-voce/