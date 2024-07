L'atmosfera della musica sacra torna in piazza del Duomo: il programma di Anima Mundi

Torna dal 10 al 27 settembre Anima Mundi, la rassegna internazionale di Musica Sacra organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana con il contributo della Fondazione Pisa e con il patrocinio del Comune di Pisa. Il cartellone di questa ventitreesima edizione, firmato per il quarto anno consecutivo dal direttore artistico Trevor Pinnock, prevede tre grandi appuntamenti sinfonico-corali di musica sacra in Cattedrale con inizio alle 21, ciascuno preceduto alle 20 dall’ormai tradizionale 'benvenuto' di ottoni e percussioni dalla Torre, e quattro concerti da camera in Camposanto, sempre alle 21.

Apertura martedì 10 in Cattedrale con uno dei più intensi e affascinanti monumenti della musica sacra dell’Ottocento, lo Stabat Mater composto nel 1876-1877 da Antonín Dvořák, diretto da Trevor Pinnock alla testa di Orchestra e Coro Filarmonici Sloveni con la partecipazione di cantanti di fama internazionale come il soprano Simona Šaturová, il mezzosoprano Sasha Cooke, il tenore Steve Davislim e il basso Georg Zeppenfeld.

Seguono due concerti in Camposanto: giovedì 12 la violinista Alexandra Tirsu e il pianista Jacopo Giovannini interpreteranno due pilastri del repertorio, la celeberrima Sonata a Kreutzer di Ludwig van Beethoven e la Terza sonata del massimo compositore rumeno del primo Novecento, George Enescu; lunedì 16 Ton Koopman, clavicembalista e direttore, alfiere fra i massimi dell’esecuzione storicamente informata affronterà insieme con i solisti dell’Amsterdam Baroque Orchestra uno dei prodotti più alti di Johann Sebastian Bach, l’Offerta musicale, raccolta di composizioni diverse sul tema propostogli dal re di Prussia Federico II.

Di nuovo in Cattedrale mercoledì 18, con Antonio Greco, il soprano Hilary Aeschliman, il mezzosoprano Sveva Pia Laterza e l’Orchestra Cremona Antiqua impegnati nel leggendario Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi e in Crux fidelis, il lavoro di Raffaele De Giacometti, vincitore del Concorso internazionale di composizione sacra Anima Mundi, giunto alla sedicesima edizione.

Ancora due concerti in Camposanto: venerdì 20 Pascal Moraguès, uno dei clarinettisti più famosi nel mondo, in trio con due giovani ma brillantemente affermate strumentiste italiane, Miriam Prandi violoncello e Marlene Fuochi pianoforte, per musiche di Robert Schumann, di sua moglie Clara Wieck e di Johannes Brahms; martedì 24 la pianista russa Alexandra Dovgan, ancora adolescente – è nata nel 2007 – ma già celebre da anni in tutto il mondo grazie alla vittoria al Concorso di Mosca nel 2018, con un programma imponente, la Sonata op. 110 di Beethoven, la Seconda di Schumann e le Variazioni su un tema di Corelli di Sergej Rachmaninov.

Gran finale venerdì 27 in Cattedrale, con importanti voci soliste, il Coro Filarmonico Cèco e l’Orchestra Janáček di Ostrava diretti da Gábor Káli in due partiture di compositori cèchi del Novecento: una di rara esecuzione da noi, La montagna delle tre luci, scritta nel 1954 da Bohuslav Martinů, e la grandiosa Messa glagolitica di Leoš Janáček, del 1926.

Completamente rinnovata la grafica di Anima Mundi. Il dettaglio della mano della Vergine tratto dall’Assunzione della Vergine e Santi (1627-1633), dipinta da Orazio Riminaldi sulla Cupola della Cattedrale di Pisa, porge il nuovo logo, presentando il programma generale di questa edizione.

La forma morbida del logo richiama le curve degli strumenti e la tavolozza dei colori è direttamente estratta dai pigmenti del manto della Vergine. Dal particolare della mano, la comunicazione si apre via via a una prospettiva di insieme della cupola che avvolge la musica sacra: la Vergine apre le braccia e accoglie il pubblico che porta lo sguardo verso l’alto. ll redesign dell’identità visiva di Anima Mundi nasce dall’esigenza di mostrarne l’essenza più profonda, andando dritti alla forza che lo anima: la musica negli spazi sacri monumentali. Il risultato non è solo una cornice tipografica, ma una finestra identitaria attraverso cui è possibile avvolgere e invitare la fruizione dei contenuti con un abbraccio.

Il pubblico di Anima Mundi avrà anche quest’anno la possibilità di sostenere, attraverso libere offerte, alcuni progetti di solidarietà e assistenza sul territorio. L’iniziativa è promossa dall’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana. Ingresso gratuito con biglietto. La prenotazione dei biglietti può essere effettuata solo ed esclusivamente online a settembre, per tutti i concerti in programma. Il link diretto alla pagina di prenotazione sarà pubblicato nel sito www.opapisa.it.