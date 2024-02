La città ricorda Galileo: il programma completo delle Giornate Galileiane

Sono state inaugurate giovedì 15 febbraio, a 460 anni dalla nascita dell’illustre scienziato, le Giornate Galileiane istituite sei anni fa per festeggiare e omaggiare Galileo Galilei. Al Museo degli Strumenti di Fisica (Ludoteca Scientifica. Cittadella Galileiana, Largo Renzo Spadoni) il taglio del nastro con a seguire una visita guidata all’esposizione permanente alla Ludoteca Scientifica a cura di Claudio Luperini.

Successivamente nella suggestiva cornice di Palazzo Reale, tutto esaurito per l’evento 'Una storia cosmica, Galileo e il Granducato di Toscana', visita performativa per grandi e piccini, a cura dei Teatri della Resistenza e degli astrofili del Dipartimento di Fisica e del Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa, con la replica dell’incontro tra Galileo e il Granduca di Toscana, terminata con l’osservazione dal telescopio dei Satelliti Medicei dalla Torre del Cantone (salita di 100 gradini), che offre una panoramica unica di Pisa e dei lungarni, con la strumentazione messa a disposizione dal dipartimento di Fisica.

"Esprimo la più viva soddisfazione per il successo dell'inaugurazione delle Giornate Galileiane 2024 e di quello ottenuto dal primo evento grazie anche alla grande partecipazione registrata alle osservazioni astronomiche dalla torre del Cantone - dichiara l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - uno scenario splendido che ha colpito tutti i partecipanti. Abbiamo iniziato sei anni fa con una giornata dedicata a Galileo Galilei e siamo arrivati quasi a una settimana di eventi, ci tengo a ringraziare tutte le realtà che hanno collaborato e si sono impegnate, con cui lavoreremo già in vista del 2025. Questo successo ci porta a pensare alla possibilità di riproporre l'iniziativa e inserirla in un itinerario turistico culturale. Invito la cittadinanza e i turisti a prendere visione del programma e a non perdere le altre iniziative".

Da ieri e nelle giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 febbraio (dalle ore 9 alle 18) all’Archivio di Stato (Lungarno Mediceo, 17) sarà visibile la mostra 'Gli anni pisani di Galileo. Mostra documentaria' che ripercorre, tramite gli originali conservati nell’Istituto, alcune tappe della formazione e della carriera accademica dello scienziato. Ore 11 e 16 visite guidate in tutte le giornate con accesso libero (max 30 persone).

Venerdì 16 e sabato 17 febbraio in Logge di Banchi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 'Galileo Experience': Lego, laboratori, mostre e itinerari inusuali con il grande scienziato a cura di Collego e Associazione Astrofili Pisani 'Galileo Galilei'.

Nella giornata di sabato 17 febbraio dalle ore 16 alle 17 sulle Mura di Pisa (ingresso da Torre Piezometrica) 'Oltre le apparenze, passeggiata teatrale attraverso le idee di Galileo e osservazioni astronomiche delle macchie solari'. Mura di Pisa ancora protagoniste alle 18.30 (ingresso da Torre Santa Maria in piazza dei Miracoli) con 'Il cielo di Galileo, osservazioni astronomiche di Giove e della luna'. Per entrambi gli eventi prenotazione consigliata su www.muradipisa.it.

Sempre sabato 17 alle ore 18 alla Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium, in piazza San Paolo all’Orto, 'Mappe della Terra, mappe del cosmo: da Galileo alle onde gravitazionali' a cura di Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO), con Alessandro De Angelis (Università di Padova e Lisbona) e Irene Fiori EGO/VIRGO. Modera Vincenzo Napolano (EGO/VIRGO). Domenica 18 febbraio alle ore 19 al Museo della Grafica (Palazzo Lanfranchi, Lungarno Galilei) concerto dell'ensemble Passiparsi 'Vincenzo Galilei, il dissonante' con a seguire un brindisi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Il Comune di Pisa coordina un programma di appuntamenti in collaborazione con Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, Direzione regionale musei della Toscana, Museo Nazionale di Palazzo Reale, Scuola Normale Superiore, Archivio di Stato di Pisa, Università di Pisa, Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, Museo degli Strumenti di Fisica-Ludoteca Scientifica (Sistema Museale di Ateneo), Museo della Grafica, EGO - Osservatorio Gravitazionale Europeo, in collaborazione con associazione Astrofili Pisani 'Galileo Galilei', Collego, Mura di Pisa (Coop Culture, Itinera e Promocultura), Teatri della Resistenza, Gipsoteca di Arte Antica, Edizioni ETS. Altri appuntamenti sono in programma fino al prossimo 20 febbraio. Programma completo su www.comune.pisa.it.