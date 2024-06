Presentato il programma dell'Estate Bientinese 2024

Concerti, spettacoli di danza, teatro. E poi ancora cinema all’aperto, iniziative benefiche e museali, fino all’immancabile Palio di San Valentino. Si delinea il programma dell’Estate Bientinese 2024, rassegna estiva di eventi nel Comune di Bientina che coinvolge le associazioni e le varie realtà del territorio. Un cartellone di oltre trenta eventi per tutti i gusti e tutte le età, che andranno ad animare il borgo della Valdera fino al mese di settembre. Tutti gli eventi sono gratuiti, eccetto il Palio del 21 luglio.

"Anche quest’anno abbiamo a disposizione un programma di eventi ricco e interessante - dichiara Dario Carmassi, Sindaco di Bientina - per rendere ancora più viva e attrattiva la nostra Bientina, anche nei mesi estivi. Il tutto in sinergia con le realtà locali che si occupano di cultura, sport, arte, solidarietà e che, grazie al loro instancabile impegno, sono il cuore pulsante della nostra comunità. Tutte queste iniziative rappresentano sicuramente una opportunità di divertimento, intrattenimento, socializzazione e svago, ma anche un modo per vivere attivamente il nostro territorio sia per chi lo abita, sia per chi viene da fuori".

Il programma

GIUGNO

- Associazione Arma Aeronautica

22 Giugno ore 21.15 - CONCERTO DI FEDERICA COCCO - Piazza Vittorio Emanuele II

- Federazione Italiana della Caccia - sezione di Bientina

22-23 Giugno - XIX TROFEO LA BECCACCIA D’ORO - Z.A.C. il Bracconiere - località Il Puntone

- Associazione Calamo

22/23 Giugno - APERTURA MUSEO DELLA PIEVE E PRESENTAZIONE NUOVE DONAZIONI DA PRIVATI

- Associazione “Amici di Niccolò”

24 Giugno ore 21.15 - CONCERTO PER PIANOFORTE E CLARINETTO “CARO GIACOMO A ME SEMBRAN TUTTI MATTI” - Piazzetta dell’Angiolo

- Associazione “Amici di Niccolò”

25 Giugno ore 21.00 - CONCERTO MUSICISTI RASSEGNA L’ANGELO BIONDO - Piazzetta dell’Angiolo

- Cooperativa Casa Ilaria Onlus

26 Giugno ore 21.00 - NOTE DI MUSICA PER L’AUTISMO: FEDERICO BERTELLI TRIO - Piazzetta dell’Angiolo

- Movimento Shalom

28 Giugno ore 21.00 - MUSICA PER IL BURKINA FASO PROGETTO ASILO - Piazzetta dell’Angiolo

- Federazione Italiana della Caccia - sezione di Bientina

29 Giugno ore 18.00 - XIX TROFEO LA BECCACCIA D’ORO - PREMIAZIONE - Z.A.C. il Bracconiere - località Il Puntone

- Associazione “ASD MN DANCE ACADEMY”

29 Giugno 2024 ore 20.00 - SPETTACOLO DI DANZA SPORTIVA - Piazza Vittorio Emanuele II

LUGLIO

- Associazione “Bientina e il Suo Palio”

4 Luglio ore 21.30 - GIOCANDO IN CONTRADA - Campo sportivo Via L. da Vinci

- Associazione “Bientina e il Suo Palio”

9 Luglio ore 21.00 - GARA MUSICI E SBANDIERATORI - Piazze dei Borghi

- Associazione “Bientina e il Suo Palio”

11 Luglio ore 21.30 - PRESENTAZIONE DEL CENCIO - Piazzetta dell’Angiolo

- Associazione “Bientina e il Suo Palio”

13 Luglio ore 21.15 - SFILATA DELLE CONTRADE PARTECIPANTI AL PALIO

- Cooperativa Casa Ilaria Onlus

16 Luglio ore 21.00 - NOTE DI MUSICA PER L’AUTISMO: KEKY ANDREI PROJECT - Piazzetta dell’Angiolo

- Associazione “Bientina e il Suo Palio”

19-20 Luglio - PROVE GENERALI DEL PALIO

20 Luglio ore 20.00-24.00 - CENA NELLE CONTRADE

21 Luglio ore 10.30 - SANTA MESSA SUL SAGRATO DELLA CHIESA CON BENEDIZIONE DEI FANTINI E CONSEGNA DELLE CASACCHE - Piazza Vittorio Emanuele II

21 Luglio ore 18.00 - XXXII EDIZIONE DEL PALIO DI SAN VALENTINO - Piazza Vittorio Emanuele II

- Associazione Internazionale Teatro Guascone

23 Luglio ore 21.30 - Spettacolo teatrale “BLU DIPINTO” - con Andrea Kaemmerle, Giulia Pratelli (chitarra e voce) e Luca Guidi (chitarra e voce) - Piazzetta dell’Angiolo

- Cooperativa Casa Ilaria Onlus

25 Luglio ore 21.00 - NOTE DI MUSICA PER L’AUTISMO: MATTEO ADDABBO ORGAN TRIO - Piazzetta dell’Angiolo

- ASD Scacchi Valdera

26 Luglio ore 21.15 - BIENTINA SCACCHI - Piazzetta dell’Angiolo

- Ven. Misericordia di Bientina

28 Luglio ore 21.15 - FESTA DELLA MISERICORDIA DI BIENTINA-CONCERTO COVER BAND BATTISTI - Piazza Vittorio Emanuele II

AGOSTO

- ARCI

3-6-8-10-13 Agosto ore 21.15 - CINEMA SOTTO LE STELLE - Giardino ex scuola Infanzia Via Pirandello

- Associazione G.A.T.A.E.V.

24-25 Agosto - FESTA DELLA TREBBIATURA DEL GRANO E SFILATA TRATTORI D’EPOCA - Sede contrada Puntone

SETTEMBRE

- Associazione Vespa Club Monteserra

1 Settembre dalle ore 7.30 - RADUNO NAZIONALE VESPA CLUB MONTESERRA - Piazza Vittorio Emanuele II - Iscrizioni il 31 Agosto, ore 15.30-18

- Quelli che a volte ritornano

6 Settembre ore 21.00 - CONCERTO DI FINE ESTATE 2024 - Piazza Vittorio Emanuele II

- Associazione Sensazione di Movimento

14 Settembre ore 21.30 - Esibizione di danza-Danzando con Bientina - Piazza Vittorio Emanuele II

- Associazione Calamo

21/22 Settembre - APERTURA MUSEO DELLA PIEVE E PRESENTAZIONE NUOVE DONAZIONI DA PRIVATI