Una mattinata di appuntamenti a Calci per celebrare la Festa della Liberazione

Orario non disponibile

Quando Dal 25/04/2024 al 25/04/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Calci

Il Comune di Calci ha organizzato una serie di appuntamenti, aperti alla cittadinanza, per celebrare il 79° anniversario della Liberazione.

Le celebrazioni si apriranno giovedì 25 aprile alle 9.30 alla chiesa di San Rocco, con la celebrazione della Santa Messa e la deposizione di una corona d'alloro.

A seguire la deposizione delle corone d'alloro nei luoghi della memoria del territorio comunale:

- Oasi del Sacro Cuore;

- Cippo ai partigiani caduti in Località Il Pruno, Monte Serra;

- Cappella ai caduti al cimitero della Propositura;

- Chiesino di Montemagno.



Dalle ore 11.30:

- Monumento in Piazza Garibaldi;

- Cippo in memoria dei deportati nei lager nazisti ai giardini comunali Sandro Pertini.