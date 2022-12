Fitto calendario di iniziative per festeggiare il Natale a San Romano

L’Associazione Commercianti di San Romano protagonista del Natale nella frazione del Comune di Montopoli con una serie di iniziative che faranno da cornice alle terza edizione del presepe artistico che viene inaugurato giovedì 8 dicembre. "Il presepe artistico è ormai una attrazione del nostro borgo - spiega il presidente Bernardo Carannante - e per questo abbiamo voluto organizzare una serie di iniziative che contribuiscano a rendere ancora più viva l’atmosfera natalizia con il contributo delle attività commerciali. Ma anche i residenti, visto che i migliori addobbi sia delle facciate che dei negozi saranno premiati".

Il cartellone di eventi si apre appunto giovedì 8 dicembre in occasione dell’inaugurazione del presepe, con un mercatino di Natale. Domenica 11 alle 15 concerto di Natale della scuola Galileo Galilei di Montopoli presso il santuario della Madonna di San Romano. Domenica 18 alle 21 concerto del coro 'Insieme per caso' presso il santuario della Madonna di San Romano. Venerdì 23 dicembre alle 15 concerto di Natale del coro 'Il Rossignolo' Musica Antica del coro giovanile 'Millevoci' dell’Accademia Internazione d’Organo e Musica Antica Giuseppe Gherardeschi presso il santuario della Madonna di San Romano. Infine il 6 gennaio mercatino della Befana.

"Non possiamo che congratularci con i commercianti di San Romano - spiega il coordinatore Valdera Cuoio di Confesercenti Toscana Nord Claudio Del Sarto - per l’impegno che hanno messo per rendere la frazione ancora più accogliente in questi giorni che ci separano dal Natale. Un Natale finalmente senza restrizioni dopo gli anni duri della pandemia". "Come amministrazione - hanno dichiarato il sindaco Giovanni Capecchi e l'assessore alle attività produttive, promozione e sviluppo Valerio Martinelli - abbiamo deciso di sostenere nuovamente questa bella iniziativa del CCN di San Romano e del suo presidente Bernardo Carannante, che ringraziamo per l'impegno fattivo. Valorizzare le festività natalizie con una manifestazione commerciale che coinvolge tutta San Romano, specialmente in questo 100° anniversario del Presepe, pensiamo possa essere una bella opportunità per il nostro territorio e uno strumento per sviluppare sinergie fra associazioni, esercenti, Comune, santuario e cittadini".