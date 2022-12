Castelfranco: in arrivo tanti eventi per le festività natalizie e non solo

Dal 3 dicembre 2022 fino al 6 gennaio 2023 prenderà vita un ricco programma di iniziative dal titolo 'Aria di Natale 2022'. Ma anche prossime novità che interessano il 2022 e 2023, per un totale 9 progetti che coinvolgeranno 8 diverse associazioni del territorio. Gli appuntamenti saranno avviati grazie alla partecipazione del Comune di Castelfranco di Sotto al bando regionale 'Progetti di sicurezza urbana integrata', tramite cui l’ente ha ottenuto un finanziamento regionale di 30mila euro al quale si aggiungono altre 13mila euro stanziate dal Comune stesso.

Queste le associazioni coinvolte e i progetti in programma: Associazione Palio A.P.S., per gli eventi di animazione e promozione del centro storico nel periodo natalizio e fine anno; Circolo Arci aps - Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto, per iniziative di mantenimento decoro e pulizia del Centro; Arci Valdarno Inferiore aps, per iniziative di animazione per bambini, laboratori di spettacoli teatrali e magia; Associazione Giovanile 'Ass. Ediati' per gli eventi dedicati in modo specifico ai giovani nel periodo natalizio e primavera; Auser Verde Argento odv di Castelfranco Di Sotto, per il supporto alle manifestazioni sopra indicate; l’Ente Carnevale dei Bambini Pro Loco Di Orentano aps, per attività per ragazzi e bambini nel periodo di carnevale; il Gruppo Teatrale Four Red Roses, per il progetto di animazione 'Teatro Insieme'; l’Accademia Musicale di San Miniato Basso, per il progetto 'Il Coro in Centro'.

"Tutti i progetti, nella loro varietà, mirano a rilanciare la vivibilità del centro storico del nostro paese - ha commentato il sindaco, Gabriele Toti - con l’obiettivo di promuovere la sicurezza urbana integrata, sostenere le manifestazioni tradizionali che si svolgono sul territorio. La partecipazione è il nodo centrale per il rilancio e la valorizzazione del tessuto sociale, commerciale e produttivo del Capoluogo, con particolare riferimento al periodo del Santo Natale, fine anno 2022 ed inizio anno nuovo. Sarà un Natale pieno di eventi ed iniziative. Non posso che ringraziare tutti coloro che hanno lavorato sodo per realizzare un calendario così ricco, che farà rivivere il nostro centro richiamando la presenza di tante persone. E' un invito ad esserci, una chiamata a cui si spera risponda tutta la comunità".

Aria di Natale 2022

Il clou degli eventi castelfranchesi prenderà il via nel periodo natalizio. Si parte sabato 3 dicembre con le iniziative organizzate nell’ambito del Progetto 'Puccinelli 2022'. Alle ore 10.30 (nella Sala della Pace in Via Magenta), tornano i laboratori di pittura rivolti ai bambini dai 6 ai 10 anni, 'Giochiamo a fare i pittori' a cura della Biblioteca Comunale. E nel pomeriggio alle 17.30, nella Sala Polivalente dell’Orto di San Matteo, sarà presentato il libro 'Castelfranco di Sotto nell’Ottocento. Un fondo d’archivio per gli anni di Antonio Puccinelli' di Giulio Ciampoltrini e Roggero Manfredini con uno scritto inedito di Gabriele Manfredini. A seguire ci sarà un intervento di Giancarlo Nanni dal titolo 'La singolare vicenda de Il Martirio di San Severo di Antonio Puccinelli'. Tutte iniziative all’interno delle Celebrazioni dei 200 anni dalla nascita di Antonio Puccinelli (1822-2022).

Giovedì 8 dicembre si entra nel vivo degli eventi di Natale, alle ore 11, in Piazza Bertoncini, ci sarà il Giuramento delle Contrade per la 37ª Edizione del Palio dei Barchini con le Ruote. Alle ore 16, invece, in Piazza Vittorio Veneto, si terrà l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale. Favole, racconti e laboratori creativi per bambini dedicati alle feste natalizie. Tutti i bambini avranno la possibilità di costruire addobbi di Natale e di consegnare la letterina a Babbo Natale. Mentre in Piazza Vittorio Veneto, sarà inaugurata alle 16.30 la Mostra dei Presepi nella Chiesa di Santa Maria Maddalena (o dei Caduti) a cura del Comitato Palio. Entrambe le iniziative rimarranno aperte tutti i weekend (fino al 18 dicembre) dalle 16 alle 18.30.

Sabato 10 dicembre, alle ore 17, in Piazza Vittorio Veneto ci sarà la lettura in musica dal titolo 'Tre storie di Natale' scritte ed illustrate da Marzia Vignozzi, con la partecipazione dell'Insieme d'Archi, in collaborazione con i Laboratori Comunali di Musica e l’Accademia Musicale di San Miniato Basso. Mentre alle ore 21.15, nella Chiesa Collegiata S.Pietro Apostolo, è in programma il Concerto Gospel di Natale, St. Jacob's Choir (Montecavoli), ad ingresso libero e gratuito.

Domenica 11 dicembre torna l’evento su Viale Italia: Aspettando il Natale con i Commercianti Noi Di Viale Italia. Festa del commercio ed animazione per tutto il giorno con il trenino del Natale, luminarie natalizie, mercatino dell’artigianato, saggi e spettacoli vari, trucca bimbi, banda musicale folcloristica, punti ristoro street food, giochi gonfiabili e molto altro (con Viale Italia chiusa al traffico per tutto il giorno).

Sabato 17 dicembre, dalle ore 16 alle ore 18.30, in Piazza Bertoncini sarà allestito un Mercatino dell’artigianato delle Contrade con le casette di legno gestite da varie associazioni. Alle ore 17.30, nella Sala della Pace di via Magenta, ci sarà lo spettacolo di Natale per bambini, 'Il Superlupone' a cura della Compagnia Teatrale Four Red Roses di Castelfranco di Sotto in collaborazione con la Compagnia de L'Anello - Cascina. A ingresso libero e gratuito. Alle ore 21, nelle vie del Centro Storico torna il tradizionale Presepe Vivente 2022 con più di cinquanta figuranti e scene della natività (in Piazza Remo Bertoncini, Piazza Chiesa dei Caduti, Piazza Ferretti, Largo Carlo Alberto).

Domenica 18 dicembre, oltre alle attrazioni che restano allestite, alle ore 17 in Piazza Vittorio Veneto è in programma il Concerto di Natale degli allievi della Dida’sko di Castelfranco di Sotto nella Chiesa di Santa Maria Maddalena (o dei Caduti).

Lunedi 19 dicembre, alle ore 21.15 al Palazzetto Dello Sport 'G. Bagagli' si terrà il Gran Galà di Natale dello Sport, premiazione atlete/atleti e società sportive di Castelfranco di Sotto che si sono contraddistinte/i nella stagione sportiva 2021/2022. Con la partecipazione di Radio Bruno.

Mercoledì 21 dicembre, alle ore 21.15 nella Sala Danza dell’Orto Di San Matteo, ci sarà il Saggio di Natale degli allievi dei Laboratori Comunali di Musica.

Giovedì 22 dicembre alle ore 22 presso l’Orto di San Matteo ci sarà l’evento dedicato ai giovani 'Let’s Christmas' a cura dell’associazione giovanile Ass.Ediati. Music & drink in attesa del Natale.

Venerdì 23 dicembre alle ore 21.15 nella Sala della pace di via Magenta si terrà lo spettacolo 'E' scomparso Babbo Natale!' di Stefania Morelli con gli allievi dei Laboratori Comunali di Teatro.

Sabato 24 dicembre in Piazza Bertoncini all’uscita della S. Messa di Natale, sarà possibile gustare cioccolata calda e vin brulè a cura delle Contrade.

Lunedì 26 dicembre, per Santo Stefano, si terrà un Mercato festivo, con l’allestimento di banchi del mercato settimanale, di ogni genere e categoria.

Venerdì 6 gennaio alle ore 15 in Piazza Bertoncini, s’inaugura il nuovo anno con la manifestazione 'La Befana in Bicicletta', a cura dell’Ass.ne Palio e Contrade. Raduno di tutte le bici e inizio del percorso per le vie del paese. Durante il percorso verranno donata calze della Befana a tutti i bambini.

Alle ore 16, sempre in Piazza Bertoncini 'Gara di Dolci' a cura dell’Ass.ne Palio e Contrade.